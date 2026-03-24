Arca Continental anuncia inversión de 18,500 millones de pesos en 2026 para expandir su producción

Arca Continental, uno de los principales embotelladores de Coca-Cola, invertirá este año aproximadamente 18,500 millones de pesos en México, Estados Unidos y Sudamérica para fortalecer su capacidad de producción y distribución.

En un comunicado, la compañía precisó que 50% de los recursos se destinará a sus operaciones en el mercado mexicano, mientras que el 50% restante se invertirá en Estados Unidos y Sudamérica.

Los recursos, destinados para impulsar su crecimiento, se usarán principalmente para incrementar la capacidad de producción y distribución, acelerar el uso de herramientas digitales.

Así como para desarrollar nuevas categorías de bebidas, fortalecer su modelo de negocio sostenible y generar valor compartido en las comunidades donde opera.

El anuncio se dio a conocer tras su Asamblea Anual de Accionistas y coincide con el año en que la empresa celebra su centenario como el primer embotellador de Coca-Cola en México.

Durante la reunión, los directivos de Arca Continental informaron que por primera vez superaron la marca de 50,000 millones de pesos en flujo operativo (EBITDA) en 2025. Esto debido a menores gastos y de una ejecución sólida en los fundamentos del negocio.

A pesar de en un entorno de contracción del consumo, las ventas netas consolidadas crecieron 4.6% respecto al 2024, mismas que ascendieron a 247,926 millones de pesos. No obstante, el volumen consolidado cayó 2.2 por ciento.

En tanto, la utilidad neta reportada en 2025 fue de 19,580 millones de pesos, prácticamente en línea con el año previo cuando generó 19,563 millones de pesos.

“Ser pioneros del Sistema Coca-Cola en México nos impulsa a seguir construyendo futuro con integridad, visión de largo plazo y compromiso con las comunidades donde nacimos y operamos”, expresó Jorge H. Santos Reyna, presidente del Consejo de Administración de la embotelladora.

Por su parte, el director general de la empresa, Arturo Gutiérrez Hernández, comentó que “cada decisión que toman busca fortalecer el negocio, desarrollar nuevas capacidades y atender con mayor eficacia a nuestros clientes y consumidores”.

Arca Continental tiene operaciones en México, Ecuador, Perú, el norte de Argentina y el suroeste de Estados Unidos, mercados donde atiende a más de 130 millones de personas.