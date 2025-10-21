"Ley General de Aguas no puede aprobarse al vapor", dicen diputados del PRI; pide parlamento abierto

El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se otorgue mayor tiempo para el análisis y la discusión de la iniciativa de Ley General de Aguas, así como la implementación de un parlamento abierto.

Al presentar dos solicitudes formales, y un punto de acuerdo firmado por los integrantes de su bancada, el líder priista llamó a las comisiones dictaminadoras a realizar foros, audiencias públicas y consultas bajo el formato de Parlamento Abierto, con el propósito de escuchar y garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país.

“La nueva Ley General de Aguas no puede aprobarse al vapor. Se trata de un tema que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, en el desarrollo económico y en la sustentabilidad de los recursos naturales del país. Debe discutirse con responsabilidad, transparencia y apertura”, subrayó Rubén Moreira

En las solicitudes presentadas, el PRI añadió que el análisis de esta reforma debe tener un enfoque integral, que no se limite al aspecto hídrico o presupuestal, sino que incluya la perspectiva del campo mexicano y del desarrollo rural.

“El agua no solo es un derecho humano esencial, también es un factor determinante para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales. Desde esta visión, el debate sobre la Ley General de Aguas debe reconocer el papel estratégico del sector agropecuario y garantizar un uso equitativo y sustentable del recurso hídrico”, puntualizaron las y los diputados del tricolor.