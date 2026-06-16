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CNA multa con 59.6 millones de pesos a empresas por colusión en licitaciones de material para radiografías
La Comisión Nacional Antimonopolio destacó que las radiografías son una herramienta fundamental para el diagnóstico médico, principalmente en regiones donde el acceso a servicios especializados es limitado.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas por coludirse en licitaciones públicas de material para radiografías.
De acuerdo con la resolución, las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias de presentación de propuestas.
La conducta se realizó entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.
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Esta práctica, expuso la autoridad antimonopolio en un comunicado, afectó la competencia y el uso eficiente de recursos públicos destinados al sistema de salud.
“Esta conducta implicó una afectación real para el sistema de salud público”, indicó la Comisión al dar a conocer la resolución.
La CNA destacó que las radiografías son una herramienta fundamental para el diagnóstico médico, principalmente en regiones donde el acceso a servicios especializados es limitado.
Como referencia, destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, con los que se beneficiaron a cerca de 15 millones de personas.
Los agentes económicos sancionados podrán impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes ante los tribunales especializados.
Caso de colusión revela riesgos en compras públicas
Tras conocerse la sanción, el IMSS expuso en un comunicado que el caso refleja los problemas de concentración y contratación que enfrentó la institución en administraciones anteriores y subrayó que actualmente los mecanismos de adquisición se han fortalecido.
“El caso ilustra los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y constituye un precedente relevante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud”, indicó el Instituto.
Agregó que, a partir de los nuevos esquemas de contratación, ha reforzado los mecanismos de vigilancia, competencia y transparencia en sus procesos de compra con el objetivo de reducir la concentración de contratos, evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito social.
Estas medidas, abundó, buscan beneficiar a la población derechohabiente a través de compras más eficientes, sin intermediaciones indebidas, sobrecostos ni prácticas que limiten la competencia efectiva.