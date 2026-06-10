Cofepris pondrá en marcha ventanilla única digital en julio y reduce aprobación de estudios clínicos

En julio entrará en operación la ventanilla única digital para simplificar y agilizar los trámites sanitarios, mientras que el tiempo de autorización de estudios clínicos se redujo de 45 a 30 días, informó el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional detalló que la nueva plataforma digital arrancará con 17 trámites, de los cuales nueve podrán realizarse en línea, desde la solicitud hasta la resolución final, sin necesidad de acudir a oficinas.

“Estamos reuniendo los trámites en una sola ventanilla digital que entra en operación en julio, pensada para que el regulado encuentre todo en un mismo lugar desde su computadora sin peregrinar entre oficinas ni depender de intermediarios”, expuso Víctor Hugo Borja.

Asimismo, mantendrá la atención a través de la línea telefónica 079, disponible las 24 horas del día durante todo el año, donde los usuarios podrán consultar requisitos, costos y plazos de cualquier trámite de la Cofepris.

Además, la Cofepris redujo a 30 días el plazo para autorizar estudios clínicos, un proceso que antes podía tardar hasta nueve meses y que ahora se acortó, al integrar las revisiones de la autoridad sanitaria y de los comités de ética e investigación de los hospitales para que ambos se realicen simultáneamente.

“La investigación clínica son estudios que prueban si un tratamiento innovador sirve y es seguro… Aquí lo importante no es la velocidad misma, sino que buscamos que los mexicanos tengan la oportunidad de recibir los tratamientos que los científicos prueban y que pueden cambiar su vida y que esa investigación se haga en México”, expuso el funcionario.

Como parte de su transformación, la autoridad sanitaria redujo de 340 a 125 los trámites regulatorios, disminuyó de 14 a siete los requisitos promedio y acortó de 100 a 24 días los tiempos de respuesta.

El titular de la Cofepris aclaró que no se trató de eliminar trámites necesarios para proteger la salud de la población, sino que se simplificaron los requisitos innecesarios y se integraron procesos que se duplicaban.

Sostuvo que el nuevo modelo se basa en la confianza, por lo que muchos avisos ya son inmediatos y los trámites administrativos ya no requieren dictamen.

Asimismo, explicó que cuando una agencia sanitaria reconocida en el mundo ya ha comprobado la seguridad de un producto, ese trabajo se reconoce en México sin duplicarlo.

Para que esto no se quede en el papel, se puso en marcha un equipo de seguimiento en las ventanillas e incluso usuarios simulados “para cerrar el paso a la corrupción”, aseguró Borja Aburto.

Visor de registros sanitarios

Otro avance ha sido el visor de registros sanitarios de medicamentos que permitirá comprobar si un fármaco cuenta con autorización vigente.

El visor de registros sanitarios estará abierto también para dispositivos médicos dentro de un mes.

La herramienta podrá ser utilizada por ciudadanos, farmacias, hospitales y autoridades para buscar por el nombre del medicamento, sustancia activa o fabricante.

También permitirá que las compras públicas se realicen con información abierta y que la población cuente con un mecanismo sencillo para protegerse de medicamentos falsificados.

“Hoy tenemos una Cofepris más rápida, más transparente y más sencilla, pero con la misma firmeza para proteger la salud y esto es justamente lo que la vuelve en una pieza clave del Plan México”, enfatizó el funcionario.

Reconoció que, con reglas claras y tiempos más cortos, las empresas invierten y aumentan la producción de medicamentos en el país, lo que ayuda a reducir la dependencia del exterior en insumos esenciales para la salud.

Víctor Hugo Borja precisó que la Cofepris es la autoridad encargada de vigilar que los alimentos, los productos de uso diario y los equipos médicos en hospitales no representen un riesgo para la salud de la población.

Las industrias que supervisa, entre ellas la farmacéutica y la alimentaria, representan alrededor del 10% de la economía del país. Su transformación forma parte del Plan México y busca, entre otros puntos, brindar certeza regulatoria para invertir en el país.