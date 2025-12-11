Lectura 2:00 min
China advierte que los nuevos aranceles de México perjudicarán a sus socios comerciales
El Ministerio de Comercio de China dijo este jueves que seguiría de cerca el régimen arancelario por México sobre las importaciones procedentes de países sin Tratados de Libre Comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.
El Ministerio de Comercio de China dijo este jueves que seguiría de cerca el régimen arancelario por México sobre las importaciones procedentes de países sin Tratados de Libre Comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.
Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, dijo el ministerio en un comunicado.
Te puede interesar
"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", añadió.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un incremento de aranceles de hasta el 50% para el próximo año a miles de productos importados de China y otros países de Asia, en busca de fortalecer la producción nacional y abordar desequilibrios comerciales, a pesar de una fuerte resistencia de grupos empresariales locales y gobiernos involucrados.
La propuesta, que debe ser aprobada por la Cámara Alta para entrar en vigor, plantea subir o aplicar nuevos aranceles -en su mayoría hasta 35%- durante todo 2026 a las importaciones de miles de productos, entre ellos, automóviles, autopartes, textiles, ropa, plásticos y acero procedentes de China y otras naciones asiáticas que no tienen un tratado comercial con México, como India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
INFORMACIÓN EN PROCESO..