Reforma para nuevos aranceles a China es "un guiño" para Estados Unidos: Coparmex

La imposición arancelaria de México a terceros países, principalmente a China, será visto como “un guiño” por Estados Unidos como parte de las demandas en la negociación del T-MEC, aseguró Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Recordemos que son cuatro las preocupaciones de Estados Unidos, es migración, drogas, fentanilo y la relación comercial con China. Entonces, me parece que esta imposición de aranceles a países que no tienen tratado con México, pues es una es un buen guiño”, aseguró.

No obstante, el dirigente empresarial advirtió que los aranceles son impuestos a los consumidores y atenta para elevar la inflación. “Esto presiona el tema de la inflación, que se ha disparado un poco. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la inflación”, insistió.

Durante la conferencia anual, el presidente de la Coparmex comentó que la Ley Arancelaria se encuentra en el Senado para su aval completa del Congreso, por lo que entraría en vigor el primero de enero del 2026, donde los autos de combustión y eléctricos tendrían el arancel más alto de 50%, ademas de los textiles, calzado, vestido.

En el marco de las consultas del legislativo con el sector privado, diversas organizaciones advirtieron que el nivel arancelario generaría inflación, en perjuicio de los consumidores.

“Es importante que se considere, por ejemplo, el impuesto o el arancel al artículo y no al insumo. El artículo que se importa completamente y no al insumo que se utiliza para la la fabricación del mismo. Si tú le pones el arancel al insumo, lo que afecta es a la planta productiva del país, a la fabricación de ese artículo”, explicó Juan José Sierra.

Otra de los organismos que avalaron la reforma es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), al destacar que generará mayor competencia con la industria que produce en el país.

“Estamos totalmente de acuerdo, nosotros estamos en favor de que la Secretaría de Economía haya lanzado esta iniciativa y esta política para la protección y para la fortalecimiento de la industria nacional a todos los que invierten en México, que producen en México, que generan empleos en México, esta es una muy buena noticia”, comentó el presidente de la AMIA, Rogelio Garza.