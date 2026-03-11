Changan desafía aranceles en México: busca vender 27,000 unidades y consolidar su manufactura para 2026

Tras cuatro años de presencia en el mercado nacional, Changan México desafía la política arancelaria implementada por el gobierno mexicano a través del fortalecimiento de inventario y lanza una ofensiva en México con cuatro nuevos modelos con motor a gasolina, con lo cual tiene la meta de comercializar 27,000 unidades al cierre del 2026, destacó Samuel Echeverría, vicepresidente de Changan México y Latinoamérica.

No obstante, el directivo reconoce que de no pagar un arancel del 50% aplicado a los autos chinos, la automotriz podría comercializar hasta 5,000 unidades adicionales para el presente año.

En entrevista con El Economista, el vicepresidente de Changan México afirmó que la automotriz china tiene planes de manufactura, a pesar de la presión comercial de Estados Unidos y el entorno de incertidumbre por el T-MEC.

En el marco de la presentación del plan estratégico de Changan para el 2026, la empresa confirmó que existe un plan estratégico para el periodo 2026-2027, los detalles sobre si será una operación de ensamble (CKD/SKD) o manufactura total se mantienen bajo reserva, aunque aclaró que no importará desde Brasil, donde próximamente iniciará la fabricación de unidades.

Con la actualización de nuevos productos, Changan informó que inicia la comercialización del primer sedán de entrada, Alsvin, que busca competir en el segmento de los sedanes que operan en las plataformas de movilidad.

En tanto, reforzará el segmento de SUV's con tres modelos CS35, CS55 y CS75. Estas actualizaciones responden a un mercado cada vez más exigente, que demanda diseño, tecnología, seguridad y eficiencia en un solo producto.

Ante distribuidores de Changan, el vicepresidente de Changan México estableció: Changan llegó para quedarse y consolidar una cadena productiva en el futuro que atenderá al mercado latinoamericano.

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado apertura hacia la inversión asiática, Changan aclaró que, hasta el momento, operan de forma independiente y no han participado en foros de trabajo con el Gobierno Federal ni con la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard.

La marca espera que las negociaciones del T-MEC resulten en una reestructura arancelaria favorable, pero mantienen su plan de manufactura en México como una prioridad permanente para asegurar su futuro en la región.