Changan no se va de Mexico; seguirá invirtiendo pese a aranceles

Frente a la nueva política gubernamental para incrementar aranceles a los productos de terceros países, la automotriz china marcó su postura: “Changan no se va” de México y cuentan con suficiente inventario para mantener los precios competitivos para la comercialización de vehículos.

“Changan no solo consolida su presencia y compromiso dentro del sector automotriz en México, sino que también va más allá al reforzar sus inversiones y forjar alianzas estratégicas perdurables que permitan seguir marcando el rumbo hacia un presente y un futuro cada vez más brillantes para todos”, expuso.

Samuel Echeverría, Chief Operations Officer de Changan Auto México, sostuvo que “México es un mercado prioritario y clave en nuestra expansión global; de hecho, es el principal actor en el desarrollo de nuestra marca en Latinoamérica”.

Al enviar un mensaje a sus clientes, Changan afirmó que cuentan con un amplio inventario y precios competitivos, respaldados por un servicio postventa robusto y garantía extendida.

A esto se suma una significativa inversión en talento y capital humano mexicano, siempre orientado a brindar tranquilidad y respaldo continuo a nuestros clientes.

“Queremos enviar un mensaje muy claro al consumidor mexicano: Changan no se va… Estamos aquí para quedarnos y crecer. Nuestros resultados lo demuestran: cada mes más clientes nos eligen y confían en nuestros productos. Seguiremos trabajando para ofrecerles innovación, seguridad y un servicio cercano que se ajuste a sus necesidades”, destacó Echeverría.

Changan expuso que representa a la automotriz china de mayor crecimiento y dinamismo en el mercado mexicano, con un incremento en ventas del 295% durante la primera mitad de 2025, lo que reafirma su compromiso con el desarrollo y bienestar de México, tanto en el presente como en el largo plazo.

“Estamos enfocados en expandir nuestras operaciones locales y en fomentar un crecimiento mutuo, impulsados por la confianza y satisfacción de nuestros clientes, así como por el inquebrantable compromiso de nuestra red de distribuidores autorizados a nivel nacional”, agregó.