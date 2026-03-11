Bolsa mexicana registra segundo día con leve repunte; destacan acciones de Orbia

Las bolsas de valores de México cerraron con moderados avances las negociaciones de este miércoles. Los índices subieron por segunda jornada consecutiva, en una extensión de su ligero rebote observado ayer tras haber visto un día antes mínimos de mediados de enero.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.24% a 67,559.78 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), 0.27% hasta un nivel de 1,341.95 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el comportamiento del Orbia, con una avance de 5.37% a 19.41 pesos, seguido por el de Pinfra, con 3.34% más a 201.61 pesos, y Arca Continental, que subió 2.47% a 204.04 pesos.

La bolsas locales tocaron el lunes niveles no vistos desde mediados de enero, golpeadas por el nerviosismo por la guerra de Estados Unidos contra Irán y sus posibles efectos económicos. Los índices perfilaban más temprano una sesión negativa, pero recuperaron algo de terreno.