¿Qué cerveza estás tomando? Las tres familias que definen su sabor, aroma y fermentación

Este viernes 7 de agosto, las barras del país celebran el Día Internacional de la Cerveza en un contexto inmejorable para la industria nacional. Más allá del ritual social, el acto de destapar una botella es hoy el motor de uno de los sectores de consumo más dinámicos de México.

De acuerdo con las cifras más recientes, el consumo de cerveza en el país ha alcanzado los 68 litros per cápita este año. El segmento artesanal, que hace una década era un mero nicho, cerró el 2025 con un valor de mercado cercano a los 2,300 millones de dólares y proyecta duplicarse para 2034. Este crecimiento responde a un consumidor cada vez más exigente que está dispuesto a invertir en etiquetas con mayor complejidad técnica, identidad local y procesos cuidados.

Pero frente a una oferta que crece exponencialmente en los tap rooms y anaqueles comerciales, el gran reto del consumidor es saber qué está pidiendo. Si bien existen decenas de subestilos, el universo cervecero se divide casi en su totalidad a partir del comportamiento de un microorganismo fundamental: la levadura. Entender esto es el primer paso para dejar de pedir "una clara o una oscura" y empezar a solicitar una bebida por su estilo y fermentación.

El dominio global de las Lager

En el mundo cervecero, la familia de las Lager domina con autoridad el mercado comercial. Su secreto radica en la levadura Saccharomyces pastorianus, que trabaja en la parte baja del tanque de fermentación a temperaturas frías, generalmente entre los 7 y 13 grados centígrados. Este proceso, más lento y estructurado, da como resultado cervezas de un perfil sumamente limpio, crujiente y refrescante, donde el protagonismo se lo lleva la malta o la pureza del agua.

Cerveza en el estadiofreepik

Dentro de este linaje destaca la clásica Pilsner, una cerveza de dorado brillante y amargor sutil que reina en los días calurosos, siendo la compañera indiscutible de la cocina del mar y los ceviches. Sin embargo, no todas las Lager son ligeras; estilos como la Bock demuestran que esta familia también puede ofrecer cervezas oscuras y maltosas, con mayor volumen de alcohol y notas que recuerdan al caramelo.

La revolución Ale y el carácter artesanal

Por otro lado, el boom contemporáneo de la cerveza artesanal tiene nombre y apellido: la familia Ale. A diferencia de sus contrapartes, estas cervezas utilizan la levadura Saccharomyces cerevisiae, la cual actúa en la superficie del mosto a temperaturas más cálidas, oscilando entre los 15 y 24 grados. Este estrés térmico detona una complejidad aromática fascinante, produciendo perfiles afrutados, especiados y texturas mucho más robustas.

La abanderada indiscutible de esta categoría es la India Pale Ale (IPA), famosa por sus intensos aromas a pino, resina o cítricos, y un amargor pronunciado que corta a la perfección la grasa de carnes y platillos condimentados. En el otro extremo del espectro Ale se encuentran las Stout y las Porter. Estas dueñas de la oscuridad desmienten el mito de que el color define la fuerza alcohólica; su tono negro proviene del nivel de tostado del grano, aportando elegantes notas a café expreso y chocolate amargo, ideales para maridar con postres o cortes madurados.

El lado salvaje: Fermentaciones espontáneas

Finalmente, para los paladares más aventureros y pacientes, existe una tercera vertiente mucho menos común pero históricamente invaluable: las cervezas Lambic o de fermentación espontánea. En lugar de inocular levaduras de laboratorio, los maestros cerveceros exponen el mosto al ambiente para que las levaduras y bacterias salvajes del aire hagan su trabajo. El resultado es un líquido de acidez marcada, notas terrosas y una complejidad que a menudo encuentra más similitudes con la sidra o el vino natural que con una cerveza tradicional.

Cerveza bockFreepik

Aunque la proyección de crecimiento para la cultura cervecera es optimista, la industria independiente sigue enfrentando cuellos de botella estructurales. Productores locales señalan que los esquemas fiscales actuales, como el IEPS, sumados a los costos logísticos, ocasionan que una cerveza artesanal llegue a ser entre un 45% y un 70% más cara que su contraparte industrial.

Este Día Internacional de la Cerveza, el consumidor tiene en su copa no solo el resultado de un proceso bioquímico fascinante, sino el eslabón final de una de las cadenas de valor más importantes del país. La próxima vez que te sientes en la barra, atrévete a explorar un estilo nuevo; la economía, la industria local y tu paladar te lo agradecerán.