El Mundial de futbol abrió oportunidad de crecimiento para Michelob Ultra en AL

El Mundial de Fútbol 2026 impulsó las marcas de cerveza de Anheuser-Busch InBev (AB InBev), que estima que el evento podría aportar entre 20 y 30 puntos base al crecimiento anual de su volumen.

Además, le permitió acelerar la expansión de la marca Michelob Ultra en el mercado de América Latina, dijo el CEO del mayor grupo cervecero del mundo y dueño de marcas como Budweiser, Corona y Michelob ULTRA, Michel Doukeris.

En conferencia con analistas, con motivo de la presentación de sus resultados del segundo trimestre del año, el directivo fue cuestionado sobre el impacto de la Copa del Mundo en su negocio.

“Sí, hablamos de este impulso de la Copa Mundial FIFA, que para nosotros en promedio está en el rango de alrededor de 20 a 30 puntos base del volumen. Creo que este será el número al que terminaremos alcanzando este año”, respondió.

La compañía señaló que los beneficios del torneo van más allá de las ventas registradas en junio y julio, ya que incluyen las activaciones y campañas diseñadas para fortalecer sus marcas.

Uno de los principales beneficiados de esta estrategia fue Michelob ULTRA, que AB InBev impulsó durante el Mundial en América Latina, en mercados como Brasil, Argentina y Paraguay.

Michel Doukeris destacó que el crecimiento internacional ya representa una parte relevante del desempeño de la marca que tiene una fuerte presencia en el mercado estadounidense.

“A pesar del tamaño que Michelob Ultra tiene en Estados Unidos y de que es la ganadora número uno en participación de volumen en ese mercado, el 40% de lo que la marca creció en el segundo trimestre vino de mercados fuera de Estados Unidos”, aseguró.

Reiteró que el lanzamiento estratégico de la marca en toda América Latina durante el Mundial fue uno de los mejores resultados de la inversión realizada para el evento deportivo.

Antes de la Copa Mundial de la FIFA, solo se podía encontrar Michelob Ultra en Estados Unidos, Canadá, México y en algunos otros mercados del Caribe y Centroamérica.

Además, generó una fuerte participación de los consumidores no solo en México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones del Mundial, sino también en otros mercados a nivel global.

Al mismo tiempo, los canales de venta autorizados para comercializar los productos de la marca durante el Mundial superaron las expectativas.

El directivo destacó el caso de México, donde el evento deportivo mundial tuvo un efecto favorable debido al entusiasmo generado durante los partidos.

“Podríamos haber tenido más, digamos, si Estados Unidos hubiera podido ir más lejos en la competencia, si el equipo brasileño hubiera tenido un mejor desempeño, igualmente México y Colombia. Sin embargo, los fans disfrutaron hasta el último minuto. La audiencia fue genial. La inversión que hicimos fue genial”, resaltó el CEO de AB InBev.