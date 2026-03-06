Agencia de aduanas de EU tendrá listo el sistema de reembolsos de aranceles en 45 días

La agencia ⁠aduanera de Estados Unidos está ⁠preparando un sistema que estará listo para procesar los reembolsos de los aranceles recaudados ⁠ilegalmente en 45 días ⁠sin necesidad de que los importadores presenten una demanda, dijo un funcionario en un escrito judicial este viernes.

La declaración de Brandon Lord, funcionario de alto rango de Aduanas y Protección Fronteriza, se produjo mientras los abogados del Gobierno de Trump se reunían con un juez federal de comercio para acordar un proceso para devolver 166,000 millones de dólares en pagos de aranceles a unos 330,000 importadores.

Los aranceles, una parte fundamental de la política económica del presidente Donald Trump, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema el mes pasado.

Sin embargo, el ⁠tribunal no especificó cómo ⁠debía reembolsarse el dinero ⁠recaudado por los aranceles IEEPA de Trump, lo que preocupó a los pequeños ⁠importadores, que temían que el proceso fuera prohibitivamente caro y lento.

"Este nuevo proceso requerirá una presentación mínima por parte de los importadores", afirmó Lord en la solicitud presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de ⁠Estados Unidos.