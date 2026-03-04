Juez ordena a Aduana de Estados Unidos que procese los reembolsos de los aranceles ilegales de Trump

Un juez de un tribunal comercial estadounidense ⁠ordenó al gobierno que comience a pagar miles de millones de dólares en reembolsos a los importadores que pagaron aranceles que, según dictaminó el mes pasado ⁠la Corte Suprema, se recaudaron ilegalmente.

El ⁠juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan, ordenó al gobierno que finalizara el cálculo del costo de traer millones de envíos a Estados Unidos sin aplicar aranceles, según un documento judicial.

Ordenó que los reembolsos se hicieran con intereses.

Cuando se introduce mercancía en Estados Unidos, el importador paga una cantidad estimada en el momento de la entrada, que se finaliza unos 314 días después, en un proceso conocido como liquidación.

Eaton ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que finalizara el costo de entrada de los envíos sin aplicar el arancel, lo que daría lugar a un reembolso.

Eaton también fijó una audiencia para el viernes en la que solicitó información actualizada sobre los planes de reembolso de la CBP. En su orden, afirmó que el juez presidente del tribunal indicó que Eaton es el único juez que conocerá de los casos de reembolso de aranceles.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha declarado en documentos judiciales que ⁠la tarea de finalizar los costos de entrada ⁠sin evaluar un arancel era «sin ⁠precedentes» en cuanto a su magnitud y podría requerir una revisión manual de más ⁠de 70 millones de entradas.

La agencia había declarado en otros documentos judiciales que quería hasta cuatro meses para evaluar sus opciones para pagar los reembolsos.

La CBP no respondió a una solicitud de comentarios.

El gobierno federal recaudó más de 130,000 millones de dólares en pagos de aranceles ilegales, que fueron fundamentales para la política comercial de Trump. La Corte Suprema no proporcionó orientación para la ⁠emisión de reembolsos, lo que creó confusión sobre cómo se reembolsaría a los importadores.

