Sheinbaum califica de "provocación" las protestas de la CNTE antes de inauguración del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el martes de "provocación" las protestas de maestros que bloquean calles de la capital a dos días del inicio del Mundial de Futbol 2026.

La mandataria dijo en su habitual rueda de prensa matutina que "no se explican" las manifestaciones de los profesores, que mantienen un campamento a pocas cuadras del 'Fan Fest' en la plaza central del Zócalo.

"Nosotros lo vemos como una provocación", señaló.

Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, está en huelga desde la semana pasada para exigir un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones, que el gobierno ve inviable.

Sheinbaum ha llamado al diálogo y ha descartado ordenar a la policía que reprima las manifestaciones, que incluyen bloqueos de avenidas y hasta el derribo de unas estatuas alusivas al Mundial, que se inicia el jueves y finalizará el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

La CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones el jueves, cuando México enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial.

La mandataria no asistirá a la apertura de la Copa del Mundo, en el estadio Azteca, y en principio asistiría al 'Fan Fest' del Zócalo, donde también se ubica el Palacio Nacional.

"Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros", aclaró sobre su asistencia. "Tengo que estar atenta a eso".