Sheinbaum descarta plazos en proceso contra Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existe un plazo definido para resolver la solicitud de detención con fines de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al tiempo que aclaró que el procedimiento se encuentra en una etapa preliminar y que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas suficientes para sustentar dicha petición.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que la solicitud recibida por el gobierno mexicano no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una petición de "detención urgente con fines de extradición", derivada de una acusación presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

La titular del Ejecutivo federal detalló que el procedimiento inició cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores revisó la solicitud y concluyó que no existían elementos suficientes para ejecutar una detención inmediata, por lo que solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República.

"Estamos en ese momento. La Fiscalía abrió sus propias investigaciones y está realizando las diligencias correspondientes", indicó.

Estados Unidos aún puede promover un juicio formal de extradición

Sheinbaum Pardo enfatizó que, si la solicitud de detención urgente es rechazada, ello no significa el cierre definitivo del caso, ya que las autoridades estadounidenses conservan la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición.

"Si no hay pruebas, el gobierno dice no. Estados Unidos puede iniciar un juicio formal de extradición si así lo considera pertinente, y además está la investigación que realiza la Fiscalía", sostuvo.

La mandataria recordó que existen antecedentes de solicitudes similares presentadas por México ante autoridades estadounidenses que fueron rechazadas por falta de elementos probatorios.

Harfuch niega protección federal para Rocha Moya

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que Rocha Moya cuente con escoltas o medidas de protección proporcionadas por el gobierno federal.

Ante las preguntas sobre la seguridad del mandatario con licencia, García Harfuch aseguró que éste no ha solicitado apoyo al Gabinete de Seguridad y que las escoltas que actualmente lo acompañan pertenecen al ámbito estatal.

"El exgobernador no tiene escoltas de ninguna institución del Gabinete de Seguridad", puntualizó.

También extendió la aclaración al resto de las personas mencionadas en la acusación presentada en Estados Unidos.

"Ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de la Fiscalía General de la República", sostuvo.

Asimismo, aseguró que ninguna de las personas señaladas ha solicitado protección a las dependencias federales.