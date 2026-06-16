Yum Brands venderá Pizza Hut en 2,700 millones de dólares por caída en la demanda

Yum Brands anunció el martes que venderá su cadena Pizza Hut por 2,700 millones de dólares, en un momento en que el sector de la comida rápida se enfrenta a una dura competencia y a un gasto cauto por parte de los consumidores.

Pizza Hut en China continental será adquirida por Yum China Holdings por 1,200 millones de dólares, mientras que el resto del negocio pasará a manos de la empresa de capital riesgo LongRange Capital por 1,500 millones de dólares.

El aumento de la inflación y el encarecimiento de las materias primas han lastrado a las cadenas de pizzerías estadounidenses, que ya se enfrentaban a una demanda débil, mientras que el uso creciente de los medicamentos para adelgazar GLP-1 empuja a los consumidores hacia opciones más saludables.

"LongRange Capital está comprando, en la práctica, una marca reconocida a nivel mundial que necesita un enfoque más definido, mientras que la operación de Yum China otorga a los operadores locales un mayor control sobre un mercado clave", afirmó Sam North, analista de mercado de eToro.

"El precio no es espectacular para una marca tan famosa, pero elimina un lastre persistente y ofrece a Pizza Hut la oportunidad de ser gestionada como un caso de recuperación", añadió.

El año pasado, Yum anunció que estaba barajando opciones estratégicas tras varios trimestres de descenso en las ventas de Pizza Hut. Yum inició conversaciones exclusivas con LongRange en mayo.

"Estas operaciones permiten a Yum! convertirse en una empresa más centrada", afirmó Chris Turner, director ejecutivo de Yum Brands.

Pizza Hut fue adquirida por PepsiCo en 1977 y se escindió en 1997 junto con KFC y Taco Bell para formar la empresa que se convirtió en Yum Brands en 2002. Yum, que se quedará con Taco Bell y KFC, espera que la venta se cierre en el tercer trimestre de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias.