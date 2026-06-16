Trump respalda que Ucrania fabrique misiles Patriot en plena guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que su par estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado a favor de conceder la licencia para que puedan fabricar sus propios misiles Patriot en territorio ucraniano, en un momento en el que la producción actual no alcanza para cubrir las necesidades.

Zelenski ha asegurado que "el presidente Trump apoya esta idea", aunque no se ha aventurado a confirmar que esto finalmente acabe por cumplir las expectativas ucranianas con respecto a tan ansiado armamento. "Espero que cuando da una respuesta positiva, signifique sí", ha dicho, según ha recogido la agencia Ukrinform.

Ambos líderes se han reunido este martes en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra estos días en la localidad francesa de Évian. Antes de la comparecencia de Zelenski ante los medios, Trump destacó la "muy buena" reunión que ha tenido con el ucraniano y ha incidido en que "Rusia tiene que llegar a un acuerdo".

Además de la cuestión de las licencias, Zelenski ha contado que Trump también reacción de manera "muy positiva" a aumentar el suministro de misiles Patriot, una demanda de reforzar las defensas aéreas ante la que ha encontrado una gran acogida por parte del resto de socios internacionales. "Todo el mundo ayudará", ha dicho.

"Todos creemos que la guerra debe terminar. Todos creemos que Rusia no tiene ninguna voluntad de hacerlo", ha señalado Zelenski tras reunirse con los líderes de los países del G7, a quienes les ha transmitido la necesidad de "obligar" al presidente ruso, Vladimir Putin, a hacerlo, "sobre todo con sanciones".

Zelenski también ha recibido el respaldo de socios como Alemania, Japón, o Canadá para preparar la próxima temporada invernal en Ucrania, presumiendo que los ataques rusos contra infraestructuras energéticas clave continuarán, con el suministro de combustible y al apoyo a la defensa de este tipo de objetivos.

Asimismo, ha adelantado que Francia se encargará de la reconstrucción del sarcófago de la central nuclear de Chernóbil y que expertos suizos participarán en las labores de estudio para la reconstrucción del Monasterio de las Cuevas de Kiev, bombardeado por drones rusos en la víspera, lo cual Moscú niega.

Críticas a China

Zelenski no ha dejado pasar la ocasión para mostrar de nuevo públicamente su descontento con las autoridades chinas y el papel que a su juicio ha de desempeñar debido a su influencia sobre Rusia. Así, ha afeado al presidente chino, Xi Jinping, no estar haciendo nada para forzar a Putin a sentarse a negociar la paz.

Asimismo ha sugerido que China parece no estar interesado en poner fin al conflicto debido a su supuesta inacción. "Deberíamos unirnos. Para acabar con esta guerra, necesitamos la participación de todos", ha dicho Zelenski, quien ha destacado la gran "influencia" que ejerce Pekín sobre la economía rusa.

"Nos alegraría que nos ayudaran. Pero no lo percibimos. No lo percibimos en su estado de ánimo. No sentimos que estén dispuestos a presionar a Putin a hacer todo lo posible para poner fin a esta guerra", ha lamentado Zelenski que, aún con todo, ha propuesto de nuevo reunirse con Xi para trasladarle esta preocupación.