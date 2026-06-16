Wall Street opera mixto; el Dow Jones toca un máximo y SpaceX sube 10%

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos este martes. El optimismo por la tregua entre Estados Unidos e Irán se modera a la espera de la firma del acuerdo definitivo el viernes, mientras los inversionistas están atentos a la reunión de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, avanza 0.80% a 52,083.67 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.26% a 7,534.29 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.57% hasta 26,532.98.

El Dow Jones alcanzó un nuevo máximo esta mañana, mientras que sus pares bajan desde una apertura en la que los inversionistas tomaron un poco de utilidad tras la euforia que causó en la sesión de ayer el anuncio de un acuerdo de paz preliminar de Estados Unidos e Irán.

El mercado se prepara para conocer mañana la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El consenso de los analistas es que el banco central mantendrá sin cambios la tasa y los comentarios del presidente del banco central, Kevin Warsh, serán fundamentales.

En los desempeños individuales, SpaceX sube 9.98% a 211.71 dólares. La compañía espacial de Elon Musk ya supera el valor de capitalización de Amazon (+0.58%). El movimiento se dio tras anunciar la compra de una empresa de software para reforzar su presencia en IA.

Otro desempeño destacado era el de las acciones de American Airlines (+2.78%), que llegaron a subir más de 4%, extendiendo la ganancia por el anuncio de la tregua en Oriente Medio y acumulando una recuperación de 53% desde los mínimos registrados en marzo.

"El principal catalizador fue el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. En paralelo, la compañía viene ejecutando una agenda de modernización que el mercado está incorporando a la narrativa", dijo Elizabeth Lagunes, gerente de desarrollo de negocio en Excent Capital.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana. Las acciones de tecnologías de la información (-1.50%) lideran las pérdidas y por su peso reducen el avance de los índices. En el Dow Jones, las acciones de JP Morgan (+3.68%) y Caterpillar (+2.52%) lideran las alzas.