AMDA reporta avance de financiamiento automotriz entre enero y octubre de 2025 pese a flotillas

El financiamiento automotriz de vehículos ligeros al menudeo se colocó en una compra de 72.6% a nivel nacional durante enero a octubre del 2025, al representar aumento de 3.8 puntos porcentuales respecto al año previo, cuando se vendió el 68.8% de los autos vía crédito, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con el apoyo de las firmas del sector JATO y Urban Science.

La venta de autos por la vía de flotillas ha tomado auge en México por excedentes de inventarios, lo que lleva a las marcas automotrices a lanzar ofertas y promociones para la adquisición de unidades por esta vía, que es de pago de corto plazo, de acuerdo con el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la AMDA con el apoyo de las firmas del sector JATO y Urban Science.

Al considerar las ventas con flotilla, el nivel de financiamiento automotriz baja a un promedio de 60.5% de las compras totales, aunque, el dato incrementó respecto al año previo con 2 puntos porcentuales, cuando se tenía 58.8% en el periodo de enero a octubre del año previo.

Eric Ramírez, director general de Latam Urban Science, explicó que entidades como el Estado de México, Zacatecas, son los que presentan muy bajo financiamiento, “debido a que ha habido una muy alta penetración de ventas de flotillas, estos desbalances que se han tenido en la cadena de producción y la venta minorista se han visto absorbida por la venta de flotilla y corporativas que ya representan el 19% del total, cuando antes en el acumulado era del 17%”.

Guillermo Rosales, presidente de la AMDA participación igual o mayor al 70% , resulta un dato ideal para un país como México, aunque el reto es superior al 80% de las ventas por la vía del crédito.

“El crédito combinado con la hiper competencia (por parte de las marcas automotrices) que se refleja en promociones, está siendo la llave para que podamos mantener este crecimiento a largo del 2025, que seguramente nos estará llevando a una venta durante el año superior a lo que reportamos en 2016, 1 millón 607.000 unidades, estaremos cerrando alrededor de 1. 615 o 1. 610 millones de unidades y en buena medida ha sido posible a partir de que el crédito sigue fluyendo. Creo que hay buenas noticias en cuanto al comportamiento del financiamiento”, aseguró el presidente de la AMDA.

Luis Brizuela, director de Jato, resaltó que los consumidores siguen prefiriendo los créditos a 60 meses (cinco años) para sus plazos de financiamiento en la totalidad de sus segmentos con excepción de Lujo, donde el periodo más utilizado prevalece a 36 meses (tres años).

El índice de financiamiento en compras por segmento, incluyendo flotillas, tuvo crecimientos en tres de seis segmentos de este reporte conjunto: Usos múltiples con 64.1%, 1.2 puntos porcentuales (pp) adicionales contra mismo lapso de 2024), subcompactos 63.3% y 3 puntos más y Pick-ups 50.1% (+3.6 pp); en contraste, Compactos 61.5% con descenso de 3.1 puntos; deportivos 49.7% con caída de 9.2 puntos y lujo 48.6% con -1.8 puntos porcentuales.

Para las unidades de Marcas chinas el porcentaje fue de 62.6% con aumento de 6.2 puntos porcentuales en el lapso de referencia, mientras que para los vehículos híbridos y eléctricos fue de 55.6% con -0.2 puntos porcentuales.