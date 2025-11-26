Ventas de autos serán récord al incluir marcas chinas: AMDA

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) proyectó que México podría lograr un año récord de ventas de autos, contemplando a las marcas chinas que no reportan al Inegi, con la cifra de 1.6 millones de unidades.

Aunque, al descontar a las marcas chinas que no reportan a Inegi, el augurio se ubica entre 1 millón 497,218 unidades y 1 millón 504,434 autos.

“Si bien este año se establecerá un récord de venta con más de 1 millón 620,000 unidades después de nueve años del récord vigente, aún falta atender áreas de oportunidad para alcanzar los 2 millones de unidades que AMDA estima como meta potencial anual para un mercado como México”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

Como conclusión a las actividades del Foro Automotor AMDA 2025, el representante de los distribuidores comentó que la industria automotriz en México se encuentra en el mundo sujeta a presiones e incertidumbre; no obstante, también hay áreas de oportunidad, donde el gremio de la distribución de la mano con las empresas armadoras hará el mejor trabajo posible para seguir brindando a nuestro país una potente industria automotriz que otorga un sólido impulso a la economía mexicana para que se generen empleos.

“Por supuesto que tenemos toda la disposición desde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores para participar, junto con nuestro Gobierno, en la construcción de políticas públicas que nos permitan aprovechar el potencial que tiene nuestro mercado que, conforme a nuestras estimaciones, podríamos estar en este momento comercializando cerca de 2 millones de unidades anuales, mientras que este año estaremos concluyendo con 1.62 millones incluyendo las marcas que no están proporcionando su información al Inegi”, dijo.

Empresas chinas como Geely, GAC, BYD, Chirey, Jetour, no han reportado sus cifras de ventas al Inegi para contabilizar el comportamiento de la comercialización de autos en México. Pero, algunas adelantaron que a partir de diciembre del 2025 y enero del 2026 darán a conocer las cifras, lo que reflejará una visión real del comportamiento automotriz.

La realidad es que la venta promedio por agencia de 700 unidades anuales reportada en el año 2016, actualmente está por debajo de las 500 unidades anuales, lamentó Rosales.

“Por lo tanto, es claro el compromiso y el reto que enfrenta nuestro gremio de seguir adelante brindando un servicio de alta calidad que demanda el consumidor mexicano en un mercado sofisticado y que ha logrado un alto nivel de atención, para ello seguiremos insistiendo en la necesidad de corregir acciones de política pública necesarias para poder acercarnos al potencial de la venta de vehículos que se tiene”, expuso.

Al respecto, el líder de los distribuidores de automotores insistió en que no hay justificación alguna para mantener la legalización del contrabando automotriz.

Empresas chinas como Geely, GAC, BYD, Chirey, Jetour, no han reportado sus cifras de ventas al Inegi. Pero algunas adelantaron que lo harán entre diciembre y enero.