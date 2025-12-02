ALT pide a CRT ajustar el padrón de telefonía para no afectar la inclusión digital en México

La Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) reconoció la intención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de construir un nuevo padrón de telefonía que apoye al combate del crimen organizado en México, pero también observó un área de oportunidad para mejorar dicha base de datos, a fin de que no se complique el avance de la inclusión digital en zonas rurales y geográficamente alejadas de los principales mercados.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha concluido la etapa de consulta pública sobre la propuesta regulatoria denominada “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles”.

En tanto, la Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones agrupa a pequeños y medianos operadores de telecomunicaciones en América Latina, muchos de los cuales están ubicados en México y operan con menos de 100 clientes residenciales, además de que se especializan en servicios empresariales, soluciones IoT, conectividad para comunidades rurales o indígenas y servicios especializados de telecomunicaciones.

Estos operadores, también llamados “operadores de proximidad” son fundamentales para la democratización del acceso a Internet, pues atienden segmentos desatendidos por los operadores de mayor escala y contribuyen a la diversidad competitiva del ecosistema mexicano.

“Consideramos que el proyecto, tal como está redactado, requiere ajustes sustantivos para que las medidas sean realmente proporcionales, técnicamente viables, centradas en la experiencia del usuario, compatibles con la inclusión digital y respetuosas con la protección de datos personales”, dijo la organización.

Cualquier sistema de registro e identificación de líneas debe diseñarse con un enfoque centrado en el usuario, consideró la ALT+.

“Es crucial evitar la exclusión involuntaria de personas en situación de vulnerabilidad, como quienes carecen de identificación oficial vigente, integrantes de pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores informales, población migrante o refugiada, personas adultas mayores o usuarios en zonas rurales que enfrentan barreras de acceso físico y digital. Si los procesos de registro se vuelven complejos, costosos o poco claros, pueden terminar desincentivando el uso legítimo de los servicios móviles y profundizar la brecha de uso, en lugar de reducirla”.

Así, la Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones planteó procedimientos administrativamente ligeros, simples y mejor comunicados, de manera que éstos preserven la continuidad del servicio y minimicen las interrupciones.

La organización recomendó a la CRT evitar que los lineamientos del padrón de telefonía incentiven mercados clandestinos de tarjetas SIM registradas fraudulentamente o robadas, sino que refuercen la confianza en los mecanismos formales. Por ello, “consideramos esencial tomar en cuenta experiencias internacionales y aprendizajes previos para adoptar soluciones proporcionales, con procesos de implementación claros, realistas y orientados a resultados efectivos para la seguridad pública”, expuso.

La Asociación Latinoamericana de Telecomunicaciones también expuso que uno de los puntos más delicados de la propuesta de la CRT es la obligación de registrar las líneas de usuarios en roaming internacional cuando ese tipo de usuarios se encuentre en territorio mexicano.

Desde la experiencia técnica y operativa del sector, este tipo de obligaciones contraviene la naturaleza del servicio de roaming, en el que la autenticación, la gestión del servicio y el resguardo de los datos del usuario se realizan en el país de origen, no en la red visitada.

“La red mexicana únicamente verifica la validez del abonado mediante señalización estandarizada, sin crear perfiles locales ni manejar los datos personales de esos usuarios. Pretender un registro local de visitantes en roaming resulta técnica, contractual y jurídicamente inviable, introduce fricción en un servicio que hoy es transparente y automático, y podría afectar negativamente a viajeros, al turismo y a las actividades productivas, además de generar inconsistencias con los marcos de cooperación internacional”.

“La ALT+ reitera su compromiso con la seguridad pública y la prevención del uso delictivo de las líneas móviles, pero subraya que estos esfuerzos no deben comprometer la inclusión digital ni la supervivencia de los operadores más pequeños, que desempeñan un papel clave en la conectividad de comunidades rurales, segmentos de nicho y usuarios tradicionalmente desatendidos”, dijo la organización.

(Con información de Nicolás Lucas.)