AeroMéxico reporta desplome en flujo operativo del segundo trimestre

AeroMéxico, una de las principales aerolíneas del país, registró un desplome en su flujo operativo (EBITDA) del segundo trimestre del año, impactada por un alza de 80% anual en el costo del combustible, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores.

El EBITDA reportado por la aerolínea fue 35.5% menor al registrado durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte financiero trimestral.

Los resultados estuvieron en línea con la guía de la compañía, “a pesar de la presión derivada del incremento en los costos de combustible y de los cambios temporales en la demanda asociados con la Copa Mundial de Futbol”, dijo AeroMéxico.

Los costos de la empresa superaron el alza de 13% en los ingresos totales trimestrales, a pesar de que la compañía registró un incremento de 11.4% en los ingresos vinculados al tráfico doméstico y de 13.8% en el internacional.

La compañía registró una pérdida por 58 millones de dólares, frente a la utilidad de 6 millones de dólares registrada en el mismo periodo de 2025, que reportó a los inversionistas.

Por otra parte, los ingresos totales en el segundo trimestre ascendieron a 1,479 millones de pesos, un crecimiento de 12.6% respecto al mismo periodo del año anterior y un récord para un segundo trimestre en la historia de la compañía.

Este desempeño fue impulsado por una sólida demanda en toda la red, pese a la moderación temporal observada en junio con motivo de la Copa Mundial de Futbol.

Los ingresos también se beneficiaron de las iniciativas para incrementar los ingresos premium, una gestión disciplinada de tarifas orientada a mitigar el impacto del incremento en los costos de combustible y la apreciación del peso frente al dólar.

AeroMéxico explicó en su reportre trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que el costo de combustible por galón aumentó 79.6% respecto al segundo trimestre de 2025, al pasar de 2.3 dólares por galón a 4.2 dólares por galón.

El consumo total de combustible se mantuvo estable año contra año, mientras que el consumo de combustible por ASM (litros/ASM) disminuyó 1.7%, principalmente como resultado de una mezcla de flota más eficiente.

Durante el segundo trimestre de 2026, Grupo Aeroméxico incorporó dos aeronaves Boeing 737 MAX 8 y una Boeing 787-9. Al 30 de junio de 2026, la flota operativa de Grupo Aeroméxico estaba integrada por 169 aeronaves, con una edad promedio de 8.9 años.

Después de haber salido del mercado bursátil en Mëxico y Estados Unidos, por un proceso del “Chapter 11”, la aerolínea regresó a la Bolsa Mexicana de Valores y colocó American Depositary Shares (ADS) en noviembre del 2025 en Nueva York.