Aeroméxico anuncia el regreso de la ruta temporal Monterrey-Nueva York en junio

Verano mundialista. A la par del inicio del Mundial de fútbol, Aeroméxico operará desde el 11 de junio nuevamente la ruta de temporada Monterrey-Nueva York, la cual estuvo activa durante la temporada vacacional de invierno.

El servicio entre las dos ciudades, que es resultado de la alianza Delta-Aeroméxico, será operado por Aeroméxico, contará con cinco frecuencias semanales y representa una oferta de más de 1,600 asientos semanales.

La actividad terminará el 30 de agosto del presente año.

“La alianza continúa ofreciendo opciones de conectividad para el verano 2026. Con esta ruta buscaremos facilitar la conexión de pasajeros entre más ciudades de México y Estados Unidos durante la temporada alta, al tiempo que aprovechamos la eficiencia de la flota B737 MAX, de la cual Aeroméxico ya suma 75 aeronaves”, comentó el vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.

En un comunicado emitido este sábado, Aeroméxico informó que la ruta Monterrey-Nueva York (que fortalece a la ciudad mexicana como punto de conexión internacional y que desde el próximo mes tendrá un vuelo directo a París con tres frecuencias semanales) se suma a la oferta de otros vuelos de temporada que operará en el verano hacia Estados Unidos, entre ellos: Guadalajara-Seattle y Cancún-Raleigh-Durham.