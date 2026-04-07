Aceleran la actualización de salarios y contratos en México durante el primer semestre de 2026

Durante el primer semestre de 2026, el ámbito laboral en México se caracteriza por la actividad en las revisiones sindicales. Diversos organismos gremiales han comenzado negociaciones para actualizar sus condiciones salariales y contractuales, en apego a los principios del actual modelo de justicia laboral.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) realizará su LXXX Consejo Nacional Ordinario el 13 de abril de 2026 en San José del Cabo. El Comité Ejecutivo Nacional presentará un informe de actividades del periodo entre agosto de 2025 y marzo de 2026. El punto central de la reunión es la propuesta y análisis del pliego petitorio para la revisión del tabulador de sueldos. Los delegados que participarán en este proceso fueron elegidos mediante voto personal, libre, directo y secreto entre el 17 y el 20 de marzo de 2026.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) reanudará el 21 de abril su Asamblea Nacional, y previamente presentó un anteproyecto para la Revisión Contractual 2026-2028 para Teléfonos de México y Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces. La solicitud incluye un incremento salarial del 16.61% para personal activo y jubilado.

En términos de prestaciones, el pliego contempla un aumento de seis días en periodos vacacionales, la elevación de la prima vacacional al 190% y el incremento del aguinaldo a 66 días. También se propone la creación de un Comité Mixto de Bienestar Psicosocial y la cobertura de 5,000 vacantes en Telmex.

En el sector automotriz se desarrollan otros procesos de negociación. Audi México mantiene gestiones con su sindicato para definir el ajuste salarial del año, hasta ahora ha demandado 15% al salario más prestaciones.

En General Motors, la representación sindical y la empresa discuten los términos de la revisión contractual para la planta de Silao. Por su parte, en Fraenkische Industrial Pipes se llevan a cabo mesas de trabajo para atender las demandas de los trabajadores relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de trabajo y la representación gremial.