Disputa por titularidad en Audi México: Subcontratación y representatividad avivan conflicto intersindical

Un nuevo episodio de tensión se vive en la planta de Audi México, impactando la estabilidad laboral, la causa es la disputa por la representatividad sindical de los más de 4,000 trabajadores.

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI), César Orta Briones, denunció que el Sindicato Auténtico de Trabajadores de la Empresa Audi (SAUTAM) está utilizando la estrategia de "engañar" a los empleados.

SAUTAM supuestamente está asegurando a los trabajadores que impedirá que sus áreas sean catalogadas como "proveedores", un cambio que abriría la puerta a la contratación bajo un esquema de subcontratación.

Orta Briones, dijo que el punto central de la controversia radica en la posible migración de áreas de la planta a esquemas de externalización. Para la dirigencia del SITAUDI, las afirmaciones del sindicato rival sobre la pérdida de plazas carecen de sustento técnico y contractual. El actual líder sindical de Audi fue enfático al declarar que áreas como Logística, Retrabajos, Calidad y Pista de Pruebas no serán cedidas a terceros bajo su gestión.

"Aun cuando la cláusula décima primera exista o no exista dentro del Contrato Colectivo, no voy a permitir que ninguna área de estas pase a proveedor", puntualizó Orta Briones, añadiendo que desde el inicio de su titularidad "ninguna área de trabajo ha pasado a proveedor".

Este posicionamiento ocurre en un contexto donde el uso del registro REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados) ha generado interpretaciones diversas sobre el alcance de las actividades que pueden ser subcontratadas en la industria terminal.

La dirigencia del SITAUDI sostiene que el trasfondo de la movilización de SAUTAM responde a un interés recaudatorio más que a una agenda de reivindicación laboral, incluso, califican a dicho sindicato como un "pseudo sindicato" y se vincula a su secretario general, Francisco González, con presuntas irregularidades en el manejo de fondos sindicales.

El titular del SITAUDI exhortó a los trabajadores a no ceder ante lo que considera una estrategia de captación basada en condicionamientos, pues lo que pretenden es tener la mayoría de afiliados para emprender la disputa de la representación sindical.

Desde la óptica de la negociación colectiva, la división de los trabajadores podría comprometer la capacidad de presión del sindicato mayoritario frente a la empresa. Con una plantilla de aproximadamente 4,000 empleados, la fragmentación se percibe como una ventaja para la parte patronal en futuras revisiones de contrato.