Sector comercio impulsa los aumentos salariales; servicios educativos sufren un revés

Las revisiones salariales de jurisdicción federal registraron un comportamiento positivo durante el segundo mes del presente año al promediar un incremento salarial nominal de 6.8% que se tradujo en una ganancia de 2.7% en términos reales.

De acuerdo con el reporte que entregó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) en la pasada reunión, destaca que este resultado benefició a un total de 199,964 personas trabajadoras a través de la firma de 282 revisiones salariales, lo que refleja “la continuidad en la recuperación del poder adquisitivo en el sector formal de la economía”.

Al realizar el desglose por sectores de actividad económica, el informe destaca que el dinamismo no fue uniforme, el sector comercio lideró las ganancias con un incremento salarial real de 4.2%, seguido de cerca por los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos con un 3.9 por ciento.

En contraste, el sector de servicios educativos fue el único que presentó una variación negativa al reportar un ajuste de menos 0.02% en términos reales, mientras que la industria manufacturera, que concentra al 51.6% de los trabajadores involucrados en las negociaciones de este mes, alcanzó un incremento real de 3.2 por ciento.

En lo que respecta a la participación de las centrales obreras, el documento detalla que durante febrero de 2026, las centrales obreras lograron incrementos salariales promedio reales donde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) logró un incremento de 2.1%. Por su parte, las organizaciones independientes vinculadas al Congreso del Trabajo obtuvieron el mejor desempeño relativo al alcanzar una variación de 3.5%, mientras que las Asociaciones Sindicales Autónomas se posicionaron con un 3.4% de aumento real.

El análisis presentado por la Conasami muestra que la tendencia de los incrementos salariales reales se ha mantenido en terreno positivo de manera consistente desde finales de 2022. En el comparativo anual de volumen de negociaciones, las 282 revisiones de febrero de 2026 se sitúan por debajo de las 416 registradas en el mismo mes del año anterior, aunque el número de trabajadores protegidos por esto