Los más de 5,000 trabajadores de Interjet buscan la intervención del gobierno federal, así como de las autoridades laborales, para impulsar acuerdos con la empresa que lleven a garantizar el pago de salarios que la aerolínea ha dejado de realizar.

Manuel Fuentes, representante legal de los trabajadores de confianza, comentó que este martes tendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación a fin de buscar una salida, ya que “la empresa tiene un adeudo de 4,000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y esa es una de las principales dificultades”.

Destacó que la manifestación realizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no será la única, pues en caso de que no haya respuesta por parte de la empresa, o compromiso real, éstas se mantendrán, no sólo de los trabajadores de confianza, sino la gente sindicalizada: pilotos, sobrecargos, trabajadores de tierra, administrativos.

Dijo que los trabajadores, pese a que tienen interpuesto un emplazamiento a huelga, lo que buscan es que la empresa se mantenga en operaciones y que “avance a una recuperación que les permita mantener su empleo”.

“Hay preocupación, pero el interés de los trabajadores es que la empresa siga y que se cubran sus salarios, pero que el gobierno ayude a buscar alternativas” comentó Fuentes.