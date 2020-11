Interjet reiteró este lunes que mañana retomarán sus operaciones, luego de dos días de cancelaciones, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, adelantó que están “a punto” de embargar a la empresa porque no han pagado las multas impuestas que suman varios millones de pesos y que este martes emitirán una nueva alerta en donde recomienda no comprar boletos a esa aerolínea.

En entrevista con Telediario, el funcionario dijo que, debido a sus complicaciones económicas, la aerolínea ha acumulado más de un millar de quejas por vales que han ofrecido y es la única de su sector que ya tiene una acción colectiva en un juzgado, aunque la respuesta no llegará en el corto plazo.

“Están engañado al público, dijeron que eran por otros motivos las cancelaciones de los vuelos del fin de semana y era porque no tenían para pagar el combustible. Es una empresa que está al borde de la quiebra”, comentó.

Desde su perspectiva, fueron cerca de 3,000 personas afectadas por las cancelaciones de vuelos, pero solamente han manifestado una queja formal 39, por lo que invitó a que afectados a que lo hagan.

Sobre el eventual embargo, aunque no detalló los motivos de las multas, Sheffield refirió que están analizado cómo sería, porque los siete aviones que tienen actualmente no son de su propiedad. Y de la alerta de no comprar, dijo que son medidas que se le implementa a empresas irresponsables y, que en el caso de Interjet, la van a llevar definitivamente a la quiebra.

Por su parte, la aerolínea informó en un comunicado que, ante la lamentable cancelación de sus vuelos durante el fin de semana, sus 2,690 pasajeros están protegidos, y más del 90% aceptaron el cambio de itinerario en sus vuelos.

“La aerolínea reanudará sus operaciones de forma regular este martes tres de noviembre y lamenta las afectaciones causadas a los usuarios”, se detalló.