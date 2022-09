Tiffany & Co. presenta la campaña Lose Yourself In Love protagonizada por Beyoncé

Nueva York, NY (Viernes, 2 de septiembre de 2022) - Tiffany & Co. ha anunciado hoy que la legendaria Beyoncé protagoniza la campaña más reciente para celebrar la individualidad, el amor y la conexión universal. El resultado de una estrecha colaboración y una visión compartida entre la estrella y Tiffany & Co., LOSE YOURSELF IN LOVE, es un homenaje con una elegancia feroz a la alegría de ser uno mismo sin pedir disculpas, una llamada para abrazar el poder de la posibilidad.

“Una exploración de la creatividad sin miedo. LOSE YOURSELF IN LOVE encarna la belleza del amor propio y la elegancia empoderada. Beyoncé es una inspiración para muchos porque encarna estas cualidades. Nos sentimos honrados de continuar nuestra asociación por segundo año consecutivo y marcar el comienzo de una nueva y emocionante era de amor”. – Alexandre Arnault, vicepresidente ejecutivo de producto y comunicaciones.

Beyoncé, un ícono ganador del premio Grammy que luce íconos de Tiffany, porta las máximas expresiones de las colecciones de Tiffany & Co., que incluyen Tiffany T, Tiffany HardWear, Tiffany Knot y el nuevo lanzamiento, Tiffany Lock. Los íconos de la Casa, incluidas las piezas de Jean Schlumberger y Elsa Peretti, también se presentan a lo largo de la campaña: dos diseñadores que, al igual que Beyoncé, fueron pilares de la autoexpresión intrépida durante su tiempo. Lo más notable es que la cantante usa un collar Tiffany HardWear personalizado, creado específicamente para la campaña. La pieza tardó más de 40 horas en ensamblarse y pulirse a mano en el taller de diseño e innovación de joyería de Tiffany & Co. en la ciudad de Nueva York y cuenta con eslabones de oro de 18 quilates tres veces más grandes que el collar de eslabones graduados Tiffany HardWear existente. Una cantidad limitada de estos collares a gran escala estará disponible para su compra en conmemoración de LOSE YOURSELF IN LOVE.

Branded Content

La campaña fue filmada en Hangar Studios en Los Ángeles por Mason Poole, con video de Dikayl Rimmasch y estilismo de Marni Senofonte y Patti Wilson. La escenografía creada por Thomas Petherick es un estudio a escala: tomas épicas de paisajes amplios con bocinas del tamaño de una casa en contraste con retratos ajustados de joyas en viñetas más pequeñas e íntimas.

Branded Content

El video centrado en la última exitosa canción de Beyoncé, SUMMER RENAISSANCE, también se lanzará a finales de este otoño y encarna el espíritu alegre y despreocupado del álbum en general. Un viaje de exploración e independencia, RENAISSANCE ya ha recibido elogios de la crítica y los fanáticos en todo el mundo desde su lanzamiento. El director de videos musicales ganador de tres premios Grammy, Mark Romanek, dirigió la creación del video y utilizó como inspiración la icónica era Studio 54 de la ciudad de Nueva York. El video cobra vida a través de la danza con coreografía de la artista ganadora del premio Emmy, Fatima Robinson. La inclusión sirve como un tema común a lo largo de la campaña, asintiendo al llamado general de unirse en celebración no solo en el video sino también en todo el mundo.

Branded Content



LOSE YOURSELF IN LOVE refleja el continuo apoyo de Tiffany & Co. a las comunidades subrepresentadas. La plataforma de impacto social recientemente lanzada, Tiffany Atrium, incluye la asociación continua de la Casa con los Carter a través del programa de becas Tiffany & Co. About Love, en colaboración con BeyGOOD y la Fundación Shawn Carter. En 2021, Tiffany & Co. comprometió dos millones de dólares en fondos de becas para estudiantes en las artes y los campos creativos en Historically Black Colleges and Universities (HBCU) hasta 2024. A partir de hoy, la beca se ha otorgado a más de 60 estudiantes calificados en Lincoln University en Pennsylvania, Norfolk State University en Virginia, Bennett College en Carolina del Norte, University of Arkansas en Pine Bluff y Central State University en Ohio. Los detalles sobre los beneficiarios de las becas para el año académico 2022-23 se anunciarán en las próximas semanas.

LOSE YOURSELF IN LOVE se lanza globalmente de forma impresa y digital el 2 de septiembre y se amplificará a través de activaciones de medios globales a partir del 7 de septiembre. El video que lo acompaña se lanzará en Tiffany.com en octubre de 2022.