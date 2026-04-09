El CNET, Sectur y Global Nexus se unen para informar en EU y Canadá que México es un país seguro

Colaboración público-privada. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío, aseguró que trabajan junto con la Secretaría de Turismo y la consultora Global Nexus en una estrategia de comunicación para informar en Estados Unidos y Canadá (por lo pronto) que México “está en perfectas condiciones” y es un país seguro para visitar.

Como parte de esa relación, el martes pasado tuvieron una reunión y se acordó que, durante el próximo Tianguis Turístico, que se celebrará del 27 al 30 de abril en Acapulco, darán un primer informe de labores.

En el CNET ya había planes de contratar a empresas de relaciones públicas (con amplia experiencia en manejo de crisis) y de promoción para impulsar los destinos mexicanos en el exterior. Sin embargo, el operativo del 22 de febrero en Jalisco que llevó a la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera (El Mencho) aceleró las decisiones.

“Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo, a través de una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos y Canadá para realmente lograr la comunicación adecuada con los extranjeros y que se den cuenta que México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara… están bien. No hay problema”, comentó el empresario.

Luego de participar en la presentación encabezada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, del festival gastronómico México de Mis Sabores, una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026, Cosío precisó que el consejo está pagando a la firma fundada y presidida por Rubén Olmos unos cuatro mil dólares al mes.

A la par, el consejo cuenta con la asesoría del mexicano Eduardo Chaillo, experto en el tema de turismo de reuniones que vive en EU. En tanto que, en tema de promoción, por lo pronto, han firmado un acuerdo de colaboración con ASETUR, que agrupa a las secretarias y secretarios de Turismo de México.

El Mundial, gran oportunidad

En reunión con medios, Cosío destacó además la colaboración que están teniendo con diversas instancias del gobierno federal para lograr que el Mundial de futbol se realice de la mejor manera y que el turismo en México se beneficie en el largo plazo.

“Para nosotros es muy importante que el mundial salga bien. Si todo sale bien la promoción para 2027 será exponencial y captaremos muchos más turistas internacionales en beneficio del país. Que salgan bien las cosas quiere decir que sea una gran experiencia, que la gente salga feliz porque entonces la gente va a hablar bien de México. Estamos seguros que con la coordinación que se tiene ahora con todas las dependencias lo vamos a lograr”, refirió.

Una muestra de la referida relación es que Antonio Cosío fue invitado a la presentación del festival gastronómico que busca ser un punto de encuentro en la Ciudad de México para la celebración colectiva del futbol durante el verano de 2026, donde se reunirán espectadores, música en vivo y gastronomía.

“Desde la Secretaría de Turismo asumimos el reto de convertir los grandes eventos internacionales en plataformas de activación turística. El turismo integra experiencias, conecta comunidades y transforma cada visita en una vivencia profunda”, mencionó su titular, Josefina Rodríguez.