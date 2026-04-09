Israel busca diálogo con Líbano

Jerusalén. Presionado por Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció ayer 9 de abril, que su gabinete establecerá "negociaciones directas" con el Líbano, inéditas en décadas.

Según Netanyahu, estas negociaciones “versarán sobre el desarme de Hezbolá”, que el gobierno libanés se ha comprometido a llevar a cabo, “y el establecimiento de relaciones de paz” entre ambos países, aún técnicamente en estado de guerra.

Líbano, que había propuesto esas conversaciones el 9 de marzo, quiere sin embargo "un alto el fuego antes de cualquier inicio de negociaciones", declaró un responsable libanés que pidió no ser identificado.

Hezbolá rechazó cualquier negociación directa entre Líbano e Israel, y pidió la "retirada israelí" del sur del país.

No obstante, un funcionario estadounidense aseguró que Israel y Líbano mantendrán conversaciones la próxima semana en Washington, mientras crece la preocupación de que los combates que involucran a Hezbolá puedan romper la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

El bombardeo más intenso de Israel sobre Líbano desde que el grupo libanés proiraní Hezbolá entró en la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo dejó el miércoles más de 1,500 muertos, poniendo en jaque el alto el fuego entre Washington y Teherán menos de 48 horas después de su entrada en vigor.

“Podemos confirmar que el Departamento de Estado acogerá una reunión la próxima semana para discutir las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y el Líbano”, dijo un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

EU e Irán se miden

Pakistán, mediador en el conflicto en Oriente Medio, denunció el jueves la "agresión" israelí contra el Líbano.

Al anunciar el alto el fuego había dicho que éste se aplicaba “en todas partes, incluido el Líbano”, algo que desmienten a Israel y Washington.

Pakistán acogerá desde el viernes las negociaciones entre Irán y EU, este último encabezado por el vicepresidente JD Vance.

En declaraciones a NBC News Trump se dijo “muy optimista” sobre la posibilidad de concluir un acuerdo de paz.