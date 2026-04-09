El presidente chino Xi se reúne con la líder de la oposición de Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió la mañana de este viernes en Pekín con la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Cheng es la primera presidenta del Partido Kuomintang (KMT), movimiento que defiende unas relaciones más cercanas con Pekín, que visita China continental en los últimos 10 años.

Presentó su viaje, que ha generado debate en Taiwán, como un intento de "sembrar las semillas de la paz", a pesar de las tensiones entre China y la isla de régimen democrático que reclama como propia.