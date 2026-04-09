Los océanos rozan su récord de calor en marzo, alerta el observatorio Copernicus

La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció este viernes el observatorio europeo Copernicus.

El boletín mensual de Copernicus alerta que, tras los tres años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremas.

Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.

El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, convirtió a esos años en los dos más cálidos jamás registrados.

En marzo pasado, la temperatura de la superficie de los océanos fue en promedio de 20,97°C (excluidas las zonas polares), una décima de grado por debajo del récord registrado el mismo mes de 2024, según los datos de Copernicus.

Este número sigue aumentando en abril, según el panel de control en tiempo real del observatorio.

La temperatura de los océanos "apunta a una probable transición hacia condiciones de El Niño", según Copernicus.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya estimó que el fenómeno podría regresar este año, mientras que se desvanece el fenómeno inverso, La Niña, asociado a temperaturas más frescas.

A principios de marzo, esa agencia de la ONU estimaba en un 40% la probabilidad de que se presentara antes de julio.

El calentamiento de los océanos dilata el agua, lo que eleva el nivel del mar. Además, refuerza las olas de calor marinas que debilitan a los corales y agrava fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias intensas o los ciclones.

Entre tierra y mar, el mes de marzo ocupa el cuarto lugar en cuanto a temperaturas en la superficie del planeta, con 1,48°C por encima de los valores estimados para el período preindustrial (1850-1900), antes de que la quema masiva de carbón, petróleo y gas calentara el clima de manera duradera.

Copernicus también confirmó que la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó en el invierno boreal su superficie más baja jamás registrada, a un nivel similar al récord del año pasado, tal como ya lo había anunciado un instituto estadounidense de referencia en este campo, el NSIDC.