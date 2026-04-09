Canciller traza agenda exterior centrada en soberanía, crecimiento y protección consular

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, delineó una agenda de política exterior que priorizará la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, el impulso al crecimiento económico mediante el fortalecimiento de cadenas de valor y la atracción de inversiones, así como la protección consular y la defensa de la comunidad mexicana en el exterior.

En un mensaje ante miembros del Servicio Exterior Mexicano y personal de la cancillería, el titular de la SRE puntualizó que la construcción de alianzas se basará en el respeto mutuo y el derecho internacional, y no desde la confrontación.

“La política exterior es, en esencia, la expresión externa de un proyecto nacional. Nuestra tarea no se limita a representar. Debemos transformar, traducir la diplomacia en prosperidad para el pueblo de México, en protección efectiva para quienes están lejos de casa y en oportunidades tangibles para el desarrollo de nuestro país”, afirmó desde la sede de la dependencia.

En un contexto de reconfiguración estructural del orden internacional, Velasco consideró que los desafíos globales también abren oportunidades para México.

“No tememos el cambio, vemos en él la posibilidad de hacer crecer y prosperar a México, de asumir el papel natural que corresponde a nuestra historia, a nuestra estratégica ubicación geográfica y a la grandeza de nuestro país”, expresó.

Adelantó que convocará a un grupo de cuatro o cinco embajadoras y embajadores de carrera en retiro, con el objetivo de profundizar el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de la Secretaría.

En cuanto a la agenda regional, indicó que México respaldará el proceso de revisión del T-MEC, junto con Estados Unidos y Canadá. Asimismo, impulsará la integración regional de América Latina y el Caribe para buscar soluciones conjuntas a retos comunes como la salud, el desarrollo tecnológico o las causas estructurales de la migración.

También destacó la importancia de fortalecer la apertura comercial y la proyección global en la Alianza del Pacífico, así como diversificar activamente los vínculos con Europa, Asia y otras regiones. Además, reiteró el compromiso de México con el multilateralismo y la agenda global.