YouTube permite a usuarios crear su propio avatar con IA para usarlo en videos

YouTube ha incorporado la posibilidad de crear un avatar basado en inteligencia artificial (IA) con los rasgos de los usuarios para que los puedan utilizar en vídeos dentro de la propia plataforma.

Los avatares permiten a los creadores de contenido crear una versión digital de sí mismos para generar vídeos que se vean y suenen como ellos, "de forma segura y confidencial", asegura Google en su página de soporte.

Para la creación de estos avatares, YouTube ha establecido un proceso de captura de "selfi en directo", en el que los creadores graban su cara y registran su voz a través de la aplicación móvil de YouTube o de YouTube Create.

En cuanto a la seguridad y privacidad, YouTube ha aclarado que los usuarios deben ser mayores de 18 años y propietarios de un canal ya existente, y que solo el propietario del avatar puede utilizarlo para crear vídeos originales, eliminarlo cuando quiera y además todo el contenido generado será etiquetado como IA.

Sin embargo, la plataforma ha matizado que los avatares y los vídeos se gestionan por separado, de forma que eliminar el avatar no eliminará automáticamente los videos que se hayan publicado ni eliminar un video con el avatar no eliminará el avatar en sí.

Google anunció la semana pasada una herramienta en su aplicación Vids que permite diseñar avatares personalizados a partir de indicaciones de texto, para adaptarlos al estilo del video manteniendo la coherencia de la voz y el parecido.