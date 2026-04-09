ONG alertan sobre posible aumento de trata de personas durante el Mundial

Organizaciones sociales alertaron que eventos deportivos masivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden incrementar el riesgo de trata con fines de explotación sexual y laboral en los países sede, por lo que plantearon una iniciativa para combatir este delito, especialmente ante el aumento del turismo por este megaevento deportivo.

Tras presentar la campaña “Mundial sin Trata”, encabezada por la organización Sin Trata, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y Uber, integrantes de estas organizaciones recordaron que tan sólo en México, se estima que hasta el 96% de los casos de trata de personas no se reportan, lo que limita su identificación y atención por parte de las autoridades.

Incluso, se destacó que de acuerdo con los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, la explotación sexual concentra más de la mitad de los casos reportados en México (51%), seguida del trabajo forzado (25%) y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%).

Con la mayoría de las víctimas mujeres y personas menores de edad, especialmente adolescentes entre los 13 y 17 años de edad.

En este contexto se dijo que estas dinámicas tienden a intensificarse en contextos de alta concentración de personas y afluencia turística.

En entrevista, Nayely Sánchez Estrada, Titular de Programas, UNODC México, destacó que uno de los factores que complica el combate a este delito es la cifra negra y la falta de denuncia.

Sobre este asunto, resaltó que la falta de denuncia responde a distintos factores incluyendo la complejidad de identificación del delito, por lo que con esta campaña se busca que la ciudadanía y personas involucradas en en industrias clave como los viajes, el turismo y la salud, tenga conocimiento sobre acciones que resultan sospechosas y así denunciar al Consejo Ciudadano.

“El delito está ahí, pero al mismo tiempo está invisibilizado y esto nos lleva a la poca cantidad de reportes”, añadió, al tiempo que destacó que este tipo de alianzas, en las que participan empresas como Uber y organizaciones específicas, han aumentado en un 35% el reporte de casos.

Asimismo, Sánchez Estrada subrayó que al ser México un país de origen, destino y tránsito de trata de personas, también suele conectarse tanto con los flujos migratorios como con otros distintos tipos de explotación, por lo que se busca poner mayor atención en este tipo de eventos que incrementan los flujos migratarios, incluidos el turismo.

También se habló que a nivel mundial se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, y la mayoría de las víctimas identiﬁcadas a nivel mundial son explotadas sexualmente (53%) o laboralmente (40%). Con las mujeres y las niñas representando la mayoría de las víctimas detectadas (61% en 2022) y las niñas, niños y adolescentes constituyen el 38% del total, siendo una de las poblaciones más vulnerables.

Entre ellas, el 60% de las niñas son víctimas de explotación sexual, mientras que alrededor del 45% de los niños son explotados con ﬁnes de trabajo forzoso; otros ﬁnes incluyen la criminalidad forzada y la mendicidad.

Para potencializar esta campaña, las organizaciones ponen a disposicón la Línea Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (800 55 33 000).