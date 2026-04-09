Explotación de gas shale será un reto técnico y fiscal: expertos

La explotación de los recursos no convencionales de gas natural en México, mediante fracking, requerirá de cambios en la Ley del Sector de Hidrocarburos junto con un marco regulatorio robusto en materia social y ambiental, pero también de una estrategia de seguridad física para los proyectos y de esquemas fiscales que resulten atractivos a los inversionistas, lo que implicará un reto de largo plazo con alcances muy superiores a los que el gobierno ha calculado hasta ahora, consideraron expertos en el tema.

Luego de la presentación de la estrategia energética para la explotación de gas natural centrada en aumentar 2.5 veces la producción nacional del hidrocarburo al 2030, llegando a 5,871 millones de pies cúbicos diarios de los cuales el 20% provendrá de yacimientos de geología compleja que serán explotados con la técnica de fractura hidráulica o “fracking”, Víctor Hugo Juárez Cuevas, de la consultora Edge y Ramsés Pech, de Caraiva y Asociados, consideraron que en los próximos 10 años será necesaria una campaña masiva de perforaciones en las cuencas terrestres del Norte del país, con distintos obstáculos a los que la industria petrolera nacional jamás se ha enfrentado.

Para lograr la proyección del gobierno habría que ejecutar por lo menos 1,000 pozos exitosos cada año durante la próxima década, con costos de entre 100 y 200 dólares por perforación, explicó Víctor Hugo Juárez Cuevas, además de que por cada 20 kilómetros cuadrados de trabajos será necesaria la participación de unas 300 empresas de toda la cadena de valor, algo que se tendrá que implementar poco a poco y con criterios muy definidos para cada acción.

“La estrategia de explotación del gas no convencional resulta muy positiva en papel, pero la praxis dista mucho de la sencillez con que se ha explicado hasta ahora, porque hay muchas dinámicas que en México no se han realizado nunca y en las que la realidad rebasa a las expectativas sobre el tema y a los ejemplos positivos que se puedan seguir de otros países”, dijo.

Por ejemplo, se tendrá que definir un tratamiento fiscal puntual y deseablemente preferente para incentivar los riesgos que en esta rama de la industria se multiplican exponencialmente; en las zonas donde hay potencial de gas no convencional, que es el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, se tendrá que ejecutar una estrategia integral de seguridad y protección a los inversionistas, que serán preferentemente empresas estadounidenses que cargarán con equipos y personal al que no se podrá poner en riesgo físico.

Según Ramsés Pech, de Caraiva y Asociados, para dejar de importar gas natural desde Estados Unidos en 10 años, se necesitan perforar de 3,000 y 3,500 pozos anualmente, invertir de 35 a 45 mil millones de dólares al año, y contar con 100 a 120 equipos de perforación.

“Se requieren más de 30,000 pozos. Considerando un periodo de 10 años, esto equivale a aproximadamente 3,000 a 3,500 pozos por año”, explicó en su análisis, “en México, se perforan actualmente entre 120 y 200 pozos en promedio, conforme a los estándares de la industria energética”.

Para estas métricas, sería necesario incrementar en un 250% el presupuesto destinado por Pemex a las áreas de exploración y producción. Para lograr este objetivo, se requeriría la implementación de varios contratos mixtos orientados al crecimiento. Además, se necesitarán entre 100 y 120 equipos de perforación con una potencia de 1,200 a 1,500 caballos de fuerza, detalló.

¿Será posible lograr este objetivo en un mercado donde Pemex mantiene la mayor participación y cuya operación depende del presupuesto anual asignado por la Cámara de Diputados?, cuestionó el especialista. Actualmente, los pre criterios presupuestarios para el 2027 no contemplan un aumento significativo para Pemex, por lo que su propuesta es considerar la apertura del mercado al sector privado, ya que el esquema mixto podría no resultar suficientemente atractivo para las empresas de Estados Unidos.