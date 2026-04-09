América vs Cruz Azul, retoman su batalla en el estadio Banorte

El enfrentamiento de la Jornada 14 entre América y Cruz Azul tomará una dimensión mayor por citarse en el estadio Banorte. Los precios de los boletos rozaron hasta los 9,000 pesos, el estacionamiento, ahora abierto al público tendrá un costo de 1,000 pesos y habrá un operativo de seguridad robusto de más de 1,000 oficiales. En lo deportivo, este cruce impondrá una nueva jerarquía. El entrenador André Jardine sigue buscando la revalidación de su proyecto y no salirse de la zona playoffs (hoy es sexto); para Cruz Azul, es la oportunidad de terminar la temporada de manera más cómoda anclándose en el top 3 de la general. Los rivales históricos se encuentran de frente sin contrapesos.

Hace menos de un mes, el estadio reabrió sus puertas después de 22 meses de remodelación y ahora, lo hace con el Clásico, en el que ambos equipos llegan con racha negativa en la Liga, sin ganar sus dos juegos anteriores. América está en el sexto sitio de la tabla, y a falta de tres jornadas, debería ganarlas todas para sumar 27 puntos y esperar que eso, lo meta en zona de liguilla. El panorama parece complicado, porque entre sus próximos rivales, está el actual campeón, Toluca. Mientras que La Máquina, tiene un panorama menos amenazante porque enfrentará a equipos sotaneros como Querétaro FC.

Se planea que previo al partido se haga un homenaje al brasileño Arlindo Dos Santos, que fue el encargado de marcar el primer gol en la historia del estadio. Después de eso, el América de Jardine debe ingeniar la estrategia para blindarse de derrotas.

Balance antes de saltar al clásico:

Club América: 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas en 13 partidos, con 14 goles a favor y 12 en contra. Promedia apenas 1.07 goles a favor por partido y 0.92 en contra.

Cruz Azul: 8 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, con 24 goles a favor y 14 en contra. Marca 1.84 y recibe 1.07 por partido.