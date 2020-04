Ante la suspensión de actividades laborales, por el coronavirus, las organizaciones sindicales realizarán ajustes en la presentación de emplazamientos a huelga, revisiones de contratos colectivos de trabajo y procesos de elección sindical, y para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaborará un manual para reiniciar, en su momento, dichas actividades.

Durante la reunión plenaria virtual de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los presidentes colegiados Agustín Rodríguez, del STUNAM; Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas, y Rafael Díaz Covarrubias, de las Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), detallaron que sostuvieron un encuentro con la titular del trabajo, Luisa María Alcalde para exponer los asuntos electorales y contractuales que tienen actualmente las organizaciones sindicales por lo que se consideró que se ampliarán los plazos hasta el 30 de mayo.

"Presentamos casos ayer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que se dé seguimiento; además se trataron asuntos de diversas organizaciones relacionadas con las prórrogas que se darán para las revisiones contractuales; en ese sentido está caminando bien, falta restaurar la agenda laboral", expuso Hernández Juárez.

Los dirigentes, expusieron que por el momento no es posible ni siquiera incorporar los nuevos procesos a los que obliga la reforma laboral —promulgada el primero de mayo— pues no es posible que los trabajadores voten si están de acuerdo o no con el contrato colectivo de trabajo y así legitimado, por el momento no se pueden realizar las votaciones de manera directa.

En los próximos días, las organizaciones entregarán un cuestionario para que sea la autoridad laboral la que dé respuesta a los casos que tenían programadas votaciones, revisiones e incluso cambio de dirigente sindical, como es el caso del líder de los telefonistas quien concluye su periodo en abril de este año.