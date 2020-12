Los puntos de mayor preocupación de la industria farmacéutica mexicana en torno a la mega compra que realiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) están centrados en cuatro aspectos: competencia desleal, afectación a la industria y congruencia con otras disposiciones, legalidad/certeza jurídica, así como tratados de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales.

En un documento entregado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) a UNOPS se hacen ver cuestionamientos tanto sobre el diseño de la estrategia de compra, así como sobre la instrumentación de la política en que se basa, que estaría en contra de lo marcado por la Constitución, así como de lo marcado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Salud. Y algo muy delicado que menciona es que esta compra podría estar en conflicto con los tratados de libre comercio firmados por México con otros países, incluido el Tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá (T-Mec).

A continuación están los 30 cuestionamientos, dudas y observaciones relacionados con los procedimientos de licitación para la Compra Consolidada de medicamentos y el abastecimiento del 2021 expuestos por Anafam:

Competencia desleal

1. ¿La UNOPS fue consultada o emitió alguna opinión respecto al acuerdo por el que se establecen medidas administrativas para agilizar el trámite de registros sanitarios de medicamentos y demás insumos para la salud que provengan del extranjero? Y derivado de ello, ¿cuál es el mecanismo para compensar esta ventaja que no tienen los fabricantes mexicanos, mismos que tienen alrededor de 5000 trámites sin respuesta por parte de la autoridad sanitaria nacional?

2. ¿Cuál es el mecanismo previsto por la convocante para evitar “dumping” de precios por parte de participantes provenientes de países que brindan subsidios a la producción o exportación de algunos bienes y servicios, como los que se compran en esta licitación, en términos de la Ley de Comercio Exterior, Título V, que establece mecanismos de compensación en el caso de subvenciones del país exportador?

3. ¿Cómo espera la convocante establecer equidad en la competencia entre empresas ante la carga regulatoria desigual respecto del requerimiento establecido en la reglamentación mexicana sobre las renovaciones periódicas de documentación crítica como los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, la vigencia de los registros sanitarios, la actualización de pruebas de bioequivalencia, entre otras?

4. ¿Qué mecanismo de verificación ha establecido la convocante para acreditar el apego de los participantes del proceso a las Normas Oficiales Mexicanas por parte de los participantes extranjeros?

5. Lo establecido en los Criterios de Capacidad Financiera (contenidos en la sección 2.6 del documento correspondiente a los Criterios de Evaluación), inhiben la participación de mipymes al exigir que su nivel de operación y consecuentes niveles de ventas hayan tenido un desempeño de al menos 2.5 veces por el valor de los lotes por los que quieran concursar. ¿Qué consideraciones ha hecho la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra, para evitar que la misma inhiba la competencia nacional, con condiciones que representan una clara ventaja en favor de firmas extranjeras?

6. ¿La UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra han considerado algún mecanismo que apoye al crecimiento y la competencia dentro la industria nacional que les permitan desarrollarse y competir en igualdad de circunstancias con los participantes extranjeros?

7. El Informe “Building a coherent response for a sustainable post-Covid-19 recovery” de la OCDE señala entre otras cosas, que se debe “…Adoptar una visión estratégica de largo plazo: tomar decisiones informadas considerando las consecuencias de las decisiones de hoy, y creando resiliencia frente a los shocks a largo plazo que afectarán la economía, la sociedad y el medio ambiente.”. Al respecto, ¿Qué análisis y consideraciones hicieron la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra, sobre los impactos a la industria farmacéutica nacional de permitir la participación de extranjeros en condiciones más favorables a las de la industria nacional?

Afectación a la Industria y congruencia con otras disposiciones

8. La situación sanitaria global ha hecho patente la necesidad para los países de contar con capacidad productiva propia de medicamentos que les confieran soberanía sanitaria. Esto implica una industria farmacéutica autosuficiente, competitiva, con productos de calidad y con capacidad de respuesta inmediata. La compra como está planteada no cumple con los Ocho Principios de la “coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible” (CPDS) recomendados por la OCDE, toda vez que los efectos de esta compra entendida como política pública pueden llevar al desmantelamiento de las oportunidades de desarrollo para la industria farmacéutica mexicana y su subsistencia en el mediano y largo plazos. Esto contraviene muchos de los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y, en específico, de sus compromisos definidos en la Agenda 2030 y las metas del desarrollo sostenible. ¿Puede la UNOPS expresar sus consideraciones al respecto?

9. En materia de compras gubernamentales, la OCDE recomienda “tomar en cuenta las inquietudes de la industria”. ¿Cuál es el mecanismo directo y proactivo de participación de la industria farmacéutica nacional, previsto en la instrumentación de la compra de la UNOPS?

10. ¿Cómo garantizará la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra, que se cumpla lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de México, en su Apartado: “Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada” por parte de la industria farmacéutica nacional, al permitir la participación de extranjeros en condiciones más favorables que las que se dan a la industria nacional?

11. ¿Cómo garantizará la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra, que se cumpla lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de México, en su Apartado “Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo” específicamente lo relacionado al fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos en la industria farmacéutica nacional, al permitir la participación de extranjeros en condiciones más favorables a las de la industria nacional?

12. La Estrategia prioritaria 1.6 del Plan Sectorial de Salud 2020-2024 del Gobierno de México “Fortalecer los mecanismos relacionados con la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud en beneficio de toda la población, especialmente de grupos históricamente discriminados y población en condición de vulnerabilidad”, plantea como una de sus acciones puntuales la siguiente: “1.6.8 Implementar en coordinación con la Secretaría de Economía una estrategia para incentivar la producción y distribución de medicamentos y vacunas”. Al respecto, se solicita que la UNOPS y el gobierno mexicano expliquen la consistencia de esta estrategia con el hecho de permitir en este proceso la participación de extranjeros en condiciones más favorables a los de la industria nacional.

13. ¿Cómo garantizará la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra, que se cumpla lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de México, en su Apartado “Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo” específicamente lo relacionado al fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos en la industria farmacéutica nacional, al permitir la participación de extranjeros en condiciones más favorables a las de la industria nacional?

Legalidad y certeza jurídica

14. Se solicita a la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra expliquen los mecanismos a través de los cuales la convocante asegurará al Estado Mexicano, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, al permitir la participación y potencial adjudicación de empresas que carezcan de requisitos regulatorios inherentes al sector de salud tales como registro sanitario vigente, previo otorgamiento de equivalencia en plazos excepcionales a los previstos en las leyes y reglamentos aplicables (5 días hábiles), ello con independencia de la previsible imposibilidad material de efectuar una revisión documental y física a las empresas y los productos ofertados.

15. En relación con las preguntas 8 y 9 anteriores, se solicita a la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra expliquen la forma en que la convocante preserva el principio previsto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en ejercicio de su rectoría del desarrollo nacional, el Estado Mexicano garantizará su sustentabilidad, integralidad y competitividad, entendida como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

16. Se solicita a la convocante explicar la congruencia entre los objetivos de este proceso de compra pública y los establecido en el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al otorgamiento de subsidios, estímulos y fomento a las actividades prioritarias para el Estado.

17. Con relación a la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que exceptúa de la aplicación de dicha Ley a la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos internacionales intergubernamentales, se pregunta, ¿UNOPS fue consultada, participó en discusiones o emitió alguna opinión respecto a dicha reforma?

18. Se solicita a la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra expliquen los mecanismos y recursos jurídicos y materiales mediante los cuales la autoridad sanitaria contará con la capacidad para revisar y resolver en 5 días, respecto de toda la documentación corporativa y del producto de un participante con precalificación de la OMS o de algún país que no tiene actualmente un tratado comercial con México.

19. Se solicita a la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra expliquen el procedimiento de re-preguntas derivadas de esta ronda de preguntas previsto para el proceso de compra. Lo anterior, en virtud de que no está especificado en las bases de la licitación.

20. ¿Cómo garantizará la UNOPS imparcialidad en la resolución de controversias derivadas del fallo, así como la participación de una tercera instancia, independiente de la UNOPS y de preferencia jerárquicamente superior? El mecanismo de resolución actual deja a los participantes en estado de indefensión ante un fallo desfavorable.

21. Se solicita a UNOPS explique cuáles son los mecanismos que ha previsto la convocante para garantizar la confiabilidad de la plataforma DRIVE respecto de que todas las propuestas que se reciban sean abiertas al mismo tiempo, aun cuando se reciban propuestas en distintas fechas y horas por parte de los participantes en este proceso.

22. Se solicita a UNOPS explique cómo garantizará que la información enviada por los participantes y que está protegida por los secretos industrial y comercial en términos de la legislación mexicana, sea de acceso restringido y sea utilizada solo para efectos de evaluación técnica y económica de las propuestas y no para otros fines.

23. Se solicita a UNOPS explique qué mecanismos de registro de accesos y contraseñas tiene la plataforma DRIVE para garantizar que a la información de los participantes solo pueden tener acceso las instancias que deban hacerlo para efectos de este proceso y que dichos accesos y consultas queden debidamente registrados por si se requiere investigar posteriormente.

24. Se solicita a UNOPS clarifique si las preguntas que se hagan en este proceso podrán ser conocidas y consultadas por los demás participantes, como ocurre en los procesos de licitación actuales que lleva a cabo el Gobierno Mexicano. Asimismo, si se tiene contemplada una segunda junta de aclaraciones para preguntar cualquier asunto relacionado con la licitación y con qué mecanismo se harán estas preguntas y las posibles re-preguntas.

25. Se solicita a UNOPS explique si se tiene contemplada una segunda junta de aclaraciones para poder preguntar cualquier asunto relacionado con la licitación, que se derive de alguna pregunta que se haga en la ronda prevista entre el 14 y 16 de diciembre.

26. Se solicita a UNOPS exceptuar expresamente el numeral 13.2 del clausulado de las órdenes de compra (MED05.01 Sección V), toda vez que, por actos imputables al Gobierno Mexicano, se impondrían consecuencias adversas a los contratistas. Lo anterior a efecto de dar certeza jurídica a los participantes. Como corolario de lo anterior, se solicita también establecer a) el mínimo de compra de cada lote y b) un calendario de entrega.

27. Sobre la Cláusula 5. Indemnización, se solicita especificar las condiciones a través de las cuales existiría una indemnización en caso de que, por ejemplo, UNOPS le dé un uso distinto a los bienes sujetos del Proceso de Contratación, que incumpla con los tiempos establecidos para el Pago de los bienes entregados, o bien, que las cantidades señaladas durante la licitación no sean demandadas mediante las respectivas Órdenes de Compra o inclusivo se lleguen a no aceptar los bienes por falta de capacidad operativa de la distribución.

Tratados de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales

28. Se solicita a la UNOPS y/o las instancias competentes del Gobierno Mexicano que participan en el diseño, planeación e instrumentación de esta compra expliquen los fundamentos por los que el presente mecanismo de contratación no violenta las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido como T-MEC), en específico el Capítulo 13 CONTRATACIONES PÚBLICAS, y en particular los principios previstos por los numerales 13.2, Ámbito de aplicación, numeral 7; 13.4 Principios generales, entre otros, los de Trato Nacional y No Discriminación; así como los demás Tratados Internacionales con capítulos de compras gubernamentales en los que México es parte.

29. Se solicita a UNOPS y al Gobierno Mexicano expliquen el fundamento jurídico internacional y nacional con base en los cuales el presente proceso de contratación no se conflictúa con los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio y de Derechos de Propiedad Intelectual en los tratados internacionales de los que México es parte.

30. Se solicita a la UNOPS manifieste si esta compra considera la utilización de las reservas y umbrales contenidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en concordancia con el Quinto considerando de las REGLAS para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala:

“Para contribuir a la consolidación de los sectores industriales que constituyen la proveeduría del sector gubernamental y con ello favorecer el fortalecimiento de la economía de nuestro país en su conjunto, es conveniente continuar aprovechando las reservas de compras negociadas con este propósito, en el marco de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”.

kg