Ford Motor Co, Walmart Inc y el servicio de entregas Postmates Inc colaborarán para diseñar un servicio de entregas de abarrotes y otros productos a clientes de Walmart que algún día pueda usar vehículos autónomos, dijeron las compañías el miércoles.

El proyecto es el más reciente derivado del esfuerzo más amplio de Ford por desarrollar empresas que puedan usar vehículos automatizados para realizar entregas. Ford ya trabajaba con Postmates, con sede en San Francisco, para desarrollar servicios de entrega que pudieran emplear vehículos automáticos.

El programa piloto de Walmart, que operará en el área de Miami e inicialmente usará vehículos conducidos por personas operados para simular cómo se comportará un vehículo autónomo, afirmó Ford. Agregó que prevé iniciar la producción comercial de vehículos automatizados a 2021.

Ford y sus socios están usando a Miami como sitio de pruebas para ideas de servicios de entregas automatizadas y de tecnología de vehículos automáticos.

El nuevo proyecto piloto ofrecerá a los clientes la entrega mediante Postmates de bienes pedidos en tiendas de Walmart. Brian Wolf, ejecutivo de la unidad de vehículos autónomos de Ford, escribió en una publicación de blog que las empresas trabajarán en el próximo "par de meses" para determinar qué bienes pueden ser entregados exitosamente, especialmente abarrotes perecibles.

"Antes de que los autos de conducción autónoma puedan propagarse, tenemos que entender mejor cómo la gente quiere interactuar con ellos", comentó Tom Ward, vicepresidente senior de Walmart para operaciones digitales, en un comunicado el jueves.

Walmart compite con el minorista online Amazon.com y con otros rivales para reducir el costo de la entrega de bienes comprador por Internet.

En julio, Ford afirmó que crearía una nueva unidad de negocios, Ford Autonomous Vehicles LLC, para hacerse cargo de las operaciones de vehículos de conducción autónoma. La automotriz agregó que invertiría un total de 4,000 millones de dólares en la unidad hasta 2023.

