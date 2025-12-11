Safran inicia la expansión de Safran Aero Composites en Querétaro

Colón, Querétaro. Safran inició la construcción del proyecto de ampliación de Safran Aero Composites (SAC), para añadir líneas de producción del borde de ataque que integra el motor LEAP 1A y 1B.

Este proyecto representa una inversión de 48 millones de dólares y 268 empleos, compartió el presidente de Safran México, Alejandro Cardona Seemann, al destacar el peso estratégico que tienen las operaciones del grupo francés en el estado.

“Esta planta que hoy se va a expandir fabrica las partes del ventilador, del fan del motor, principalmente los álabes que están hechos de fibra de carbono -en conjunto con Albany que son nuestros socios-, (…) la extensión (representa) que esos bordes de ataque de titanio ya se fabriquen aquí, en vez de que se estén comprando al extranjero”, explicó en entrevista.

Se prevé que la construcción de esta expansión (de 7,500 metros cuadrados) finalice en el verano del próximo año.

“Y hoy empezamos aquí la tercera fuente de producción de componentes de alta especialización del módulo de fan, de nuestros motores LEAP, que están fabricados con compuestos como fibra de carbono y metales altamente especializados como el titanio”, declaró durante el arranque de la construcción.

Con casi dos décadas de crecimiento sostenido, ahondó, Querétaro tiene un papel singular en la historia de la compañía, consolidándose como un estado referente en la industria aeroespacial en América Latina y formando parte de una red global.

“Hoy colocamos la primera piedra de una ampliación que va más allá de su infraestructura, representa la evolución natural de lo que Safran ha construido en México, una industria que avanza hacia tecnologías cada vez más avanzadas, procesos más limpios que cuiden de nuestro planeta”, expresó.

En los últimos años, relató, la compañía francesa ha fortalecido su presencia en el territorio mexicano, con la incorporación de nuevos proyectos, inversiones y una red industrial que -dijo- forma uno de los ecosistemas más importantes para el grupo a nivel global.

El director de Safran Aero Composites en Querétaro, Jean-Baptiste Vaney, destacó que el inicio del proyecto de expansión marca un momento clave para la planta que comenzó operaciones en el 2017, con la visión de convertirse en un sitio referente en la fabricación de componentes de materiales compuestos.

“La ampliación que hoy iniciamos representa un paso determinante en nuestra evolución, esta nueva etapa nos permitirá ampliar nuestra capacidad productiva. (…) Esta expansión no es solamente una inversión en infraestructura, es una inversión en la consolidación de Querétaro dentro de un ecosistema industrial global, nos permitirá colaborar aun más estrechamente con nuestros colegas en Francia, Estados Unidos y otros sitios clave del grupo, reforzando la continuidad y la eficiencia de nuestras operaciones conjuntas. (…) Querétaro es y seguirá siendo un estado clave para Safran”, declaró.

El director del Centro de Excelencia de Fans y Piezas Compuestas, Olivier Henriot, destacó que las operaciones de Querétaro forman parte de un ecosistema global, en el cual la entidad mexicana ocupa una posición estratégica, al ser clave para sostener la aceleración de las capacidades productivas.

La ampliación -acotó- permitirá que Querétaro industrialice la producción del borde de ataque para el motor LEAP 1A y, posteriormente, LEAP 1B.

“Este crecimiento se inscribe directamente en la ampliación de volumen de la demanda de la familia LEAP”, declaró.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero, añadió que ahora desde Querétaro se producirá el perfil de titanio que complementa las alabes que produce el grupo francés.

“Esa inserción de titanio ya se va a manufacturar en Querétaro, ya prácticamente desde el origen hasta la entrega final de esa pieza será hecha en Querétaro”.

En su discurso, destacó la posición que tiene el estado en la industria, como un hub de mantenimiento, para prueba y para manufactura de componentes para motores; también habló de las capacidades locales para el ensamble de motores de aviones, una actividad que se realiza solamente en tres países: Francia, Estados Unidos y México.