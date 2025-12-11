México y EU revisan avances en cooperación de seguridad fronteriza

El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaron la mañana del jueves la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre ambos países.

Durante el encuentro en la sede de la cancillería mexicana, las delegaciones revisaron el avance de las acciones contempladas en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, un mecanismo que ambos gobiernos mantienen para coordinar operativos, intercambio de información y acciones contra el crimen transnacional.

La reunión también sirvió para evaluar cómo se están aplicando los compromisos bilaterales en materia de seguridad. De acuerdo con la SRE, el diálogo se desarrolló en un marco de respeto a la soberanía de cada país y bajo la premisa de responsabilidad compartida en la atención a los desafíos comunes.

"Durante la reunión, se dio seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado por ambos gobiernos; siempre bajo los principios que enmarcan la relación bilateral", destacó la SRE en un mensaje difundido en redes sociales.