Nueva Ley de Aguas da certidumbre jurídica y ordenamiento en el uso del recurso: CNA

La nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dará certidumbre jurídica y ordenará el uso del recurso, consideró el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve.

“Estoy muy satisfecho del trabajo que hizo el Consejo y sus aliados para negociar el agua, creo que esta nueva ley va a ayudar a ordenar el consumo del agua y… la certidumbre es una palabra clave, es algo que se ha perdido en México”, dijo en conferencia.

Puntualizó que el nuevo Registro Nacional de Concesiones permitirá ordenar el consumo de agua para uso agrícola, industrial, urbano, así como para el consumo humano.

Luego de expresar que desde el CNA están “satisfechos” con los acuerdos logrados entre el gobierno federal y los legisladores, para modificar la Ley, dijo que ahora toca trabajar en la reglamentación secundaria que deberá estar lista en un plazo de 180 días.

En su oportunidad, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, resaltó que todavía “mucha gente está mal informada” sobre la certidumbre jurídica de las concesiones.

“Entendemos que hay un tema político detrás de esto y muchos opositores están criticando cómo se aprobó esta nueva ley porque se hizo en ‘fast track’, pero es importante que informemos bien, que trabajamos muy cerca en la nueva reforma y realmente quedó en buenos términos”, subrayó.

“(Sabemos) que están promoviendo amparos para muchos agricultores o productores ante la Ley que hoy se publica. Lo que nosotros vemos es: ¿de qué se van a amparar? ¿O cuál es la afectación que están viendo en sus patrimonios?”, añadió.

Luis Fernando Haro reiteró que con las nuevas regulaciones se logró certeza jurídica para los concesionarios, se protegerá su patrimonio —ya que una propiedad sin acceso al agua pierde prácticamente su valor— y se garantizará la seguridad alimentaria, pues se tiene la capacidad de seguir produciendo alimentos.

Hay riesgo de hambre y migración si se entrega agua a EU

El presidente del CNA advirtió que, si México entrega la cantidad de agua que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pondría en riesgo el abastecimiento tanto para consumo humano como para la producción agrícola, lo que podría generar hambre y migración en los estados fronterizos.

“Es un tema complejo y preocupante, porque si México entrega el agua estaría poniendo en riesgo el suministro para consumo humano y, obviamente, para la producción agrícola”, manifestó.

Los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila son los que sufrirían, principalmente, las consecuencias de esta demanda. “El presidente Donald Trump nos está pidiendo lo imposible”, acotó.

Sobre la amenaza de imponer aranceles si México no atiende este llamado, dijo que los principales afectados serían los propios estadounidenses, quienes terminarían pagando precios más altos por los productos.

El presidente del CNA dijo que México también tiene la responsabilidad de hacer un análisis interno y ser más eficientes, invertir en la infraestructura, tecnificar el campo para consumir menos agua.

Este lunes, el mandatario estadounidense dijo que aplicará un arancel del 5% a productos mexicanos si México sigue incumpliendo con el Tratado de Aguas de 1944.

Según el acuerdo, México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, por lo que el presidente Trump puso como fecha límite el 31 de diciembre para que se le entreguen 246 millones de metros cúbicos de agua.