Fe guadalupana 2025: Peregrinos abarrotan Calzada I. Zaragoza rumbo a La Villa
Miles de peregrinos buscan agradecer los favores concedidos por parte de la Virgen de Guadalupe.
Como cada año previo a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, miles de peregrinos de diferentes regiones del país han llegado a la Ciudad de México, para acudir a La Villa y a agradecer las bendiciones de la Emperatriz de las Américas.
Como suele ocurrir previo al 12 de diciembre, la Calzada Ignacio Zaragoza, que cruza las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, es una de las vías más concurridas para el arribo de miles de fieles guadalupanos.
La lente de nuestro fotógrafo Eric Lugo captó cómo es el andar de quienes buscan dar gracias a La Morenita del Tepeyac por los favores concedidos.