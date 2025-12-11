2026 será un próspero año para la economía local y las familias de Aguascalientes

¡Buenas noticias para las familias de Aguascalientes! Se prevé que 2026 sea un año de oportunidades para la economía local y el empleo.

Según Citibanamex, Aguascalientes tiene una expectativa de crecimiento económico importante para 2026 gracias a las condiciones actuales impulsadas por la dinámica manufacturera y la confianza que las empresas tienen en la entidad.

Es importante destacar que la ampliación de NISSAN contribuirá al fortalecimiento de las exportaciones y tendrá un efecto multiplicador en diversos sectores productivos. Esto fortalecerá las cadenas de suministro, atraerá nuevas inversiones y consolidará la competitividad industrial del estado, posicionando nuevamente a Aguascalientes como una de las economías más sólidas y competitivas del país.

¿Cómo se traduce este crecimiento para las familias de Aguascalientes?

Se reflejará en más oportunidades de empleo, mayor estabilidad económica y un entorno favorable para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas.