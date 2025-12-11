Gobierno de Quintana Roo planea rescatar de 33.5 kilómetros de playa

Cancún, QRoo.- El plan de restauración de playas de Quintana Roo que elabora el gobierno del estado abarca un total de 33.5 kilómetros en cuatro municipios de la entidad.

Se trata de una ampliación respecto del rescate de 2009 que ahora incluye a Puerto Morelos y se espera que a más tardar en el primer trimestre de 2026 quede autorizado el proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Así lo informó Óscar Rébora, secretario de Ecología y Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo: “Son 12 kilómetros en Cancún, 12 en Playa del Carmen, 7 en Puerto Morelos y 2.5 en Cozumel”.

“Ya se hicieron los estudios en bancos de arena que se tiene; estamos a la espera de la resolución de la Semarnat”, explicó el funcionario.

El costo aproximado tan sólo por el tramo de Playa del Carmen podría superar los 800 millones de pesos, añadió el titular de SEMA.

Actualmente, Puerto Morelos presenta el mayor deterioro, seguido de diversos puntos en Playa del Carmen. En ambos casos la pérdida de arena ya compromete espacios públicos y áreas turísticas clave, reconoció el funcionario.

Muchas de esa erosión se debe a que muchas estructuras hoteleras se hicieron sobre la duna costera.

Ello ha derivado en que con el paso del tiempo, los hoteles intenten recuperar sus frentes de playa con proyectos particulares, pero ello resulta contraproducente pues acelera la erosión en puntos aledaños al área rehabilitada.

"Ya se dio vista a Profepa”, añadió el funcionario, para evitar que cada hotel impulse proyectos particulares.

Además el estado trabaje en lineamientos obligatorios que servirán como criterio único para toda la costa. Estos lineamientos estarán alineados con el Plan Nacional de Restauración que impulsa la Semarnat.

En esta mesa técnica participan hoteleros, el Consejo Coordinador Empresarial, especialistas en dinámica costera y la consultora GPPA, encabezada por los expertos David Zárate y Ricardo Gómez.