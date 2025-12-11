Renueva AFAC certificación a aeropuertos operados por GAP

Guadalajara, Jal. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) entregó al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) la renovación de la Certificación de Aeródromo Civil para los aeropuertos de Puerto Vallarta y Los Mochis.

En 2019, GAP se convirtió en el primer grupo aeroportuario del país en certificar a todos sus aeródromos y actualmente es uno de los dos operadores aeroportuarios en México en mantener este estándar en la totalidad de sus aeropuertos, indicó su director general, Raúl Revuelta.

Este 2025, además de Puerto Vallarta y Los Mochis, se entregó la renovación de este certificado a los aeropuertos de Morelia, Guanajuato, Aguascalientes, Mexicali y Manzanillo.

El General Emilio Avendaño García, director de la AFAC, destacó el trabajo conjunto que se realiza entre autoridades y aeropuertos para renovar estos certificados.

“Desde la AFAC se tiene la firme convicción de continuar acompañando al sector aeroportuario, siempre guiados por nuestro compromiso de garantizar que las operaciones aéreas se lleven a cabo con calidad, eficiencia y sobre todo con seguridad, a la altura de los requerimientos en el mercado nacional e internacional”, expresó.

De acuerdo con el director del GAP, estas certificaciones fortalecen a la aviación civil mexicana en materia de seguridad aérea y protocolos, especialmente de cara al Mundial 2026.

“En Grupo Aeroportuario del Pacífico estamos comprometidos con el cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos por la AFAC, asegurando que nuestros aeropuertos operen bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad”, puntualizó.