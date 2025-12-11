Cancún y Cozumel, número 1 y 3 en preferencias de estadounidenses

Cancún, QRoo.- El ranking de destinos vacacionales de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) coloca a Cancún como el destino internacional número 1 para viajeros estadounidenses en diciembre de 2025, seguido por San José del Cabo; mientras que dentro de la Unión Americana Nueva York, Orlando (por parques temáticos) y Las Vegas lideran las listas de destinos populares para familias y escapadas.

Según da a conocer el gobierno de Quintana Roo, en el listado aparece en tercer sitio Cozumel, es decir, dos destinos del Caribe mexicano encabezan las preferencias vacacionales de los estadounidenses en este cierre de año.

Los datos de AAA Travel determinaron que los estadounidenses están buscando ambientes cálidos para estas fiestas navideñas.

Asimismo, este año se contempla un incremento de 2.2 % en el número de viajeros en comparación con el año pasado, según los datos complementarios del ranking.

El cierre de año 2025 en Cancún y el Caribe Mexicano se perfila muy positivo, con ocupaciones hoteleras que arrancaron diciembre alrededor del 75%, esperando alcanzar picos altos en Navidad y Año Nuevo, impulsados por el turismo nacional e internacional y una fuerte recuperación tras una temporada baja, con proyecciones optimistas que podrían superar el 80% para las fechas clave, indicando una temporada sólida.

Asimismo, los resorts activaron sus promociones especiales de cara al mes de diciembre con descuentos y beneficios especiales como hospedaje gratis para niños, a fin de aumentar la afluencia de viajeros para esta temporada en la que suelen llegar estadounidenses, canadienses y europeos que huyen de las bajas temperaturas.

Las proyecciones en el periodo invernal, según el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cuento Riestra, son positivas, debido al incremento de la afluencia turística desde la primera quincena de noviembre.

“Se espera un fin de año muy positivo, impulsado por el incremento sostenido en la afluencia turística, la ocupación hotelera y la derrama económica, que ya comienzan a reflejarse, lo que es un buen indicativo para el 2026”.

Mencionó que diciembre sin duda será uno de los meses más productivos, pues se espera la llegada de turistas estadounidenses, canadienses y europeos, que buscan destinos de sol y playa para alejarse de las bajas temperaturas.