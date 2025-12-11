Guadalajara se posiciona como el tercer aeropuerto del país y hub logístico regional

Guadalajara, Jal. Pese a los retos socioeconómicos y geopolíticos del presente año, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registra un crecimiento sostenido tanto en pasajeros como en manejo de carga y se consolida como el hub logístico de la región, afirmó su director, Cryshtian José Amador Lizardi.

Durante la reunión de la Comisión Consultiva 2025, el directivo informó que con 17.8 millones de pasajeros movilizados en 2024, la terminal aérea tapatía se ubicó en el tercer lugar nacional después de Ciudad de México y Cancún, y en todo Latinoamérica, es el noveno aeropuerto con mayor número de pasajeros.

"Seguimos con un crecimiento sostenido en el tema de los pasajeros a pesar de los retos importantes que hemos tenido por temas socioeconómicos que se han vivido en los últimos meses", refirió.

"El año pasado cerramos con 17.8 millones de pasajeros y al cierre de noviembre de este año tenemos prácticamente 16.8 millones de pasajeros con un crecimiento del 4.3%, eso habla de la gran cadena de valor", enfatizó.

En número de operaciones, la terminal tapatía registró 149,218 operaciones aéreas en 2024 que la ubicaron en el tercer lugar nacional, misma posición que ocupó en movimiento de carga.

De acuerdo con Amador Lizardi, el aeropuerto de Guadalajara registra un promedio de 400 operaciones por día y moviliza alrededor de 50,000 pasajeros diarios, 65% es turismo nacional y 35% son viajeros internacionales.

Crece conectividad

Precisó que actualmente, el aeropuerto tapatío tiene conexión con 64 destinos de los cuales, 31 son nacionales, 24 a Estados Unidos, uno a Europa, cuatro a Canadá y tres a países latinoamericanos.

Solo en 2025, indicó Cryshtian Amador, el aeropuerto sumó 10 nuevas rutas aéreas a Nuevo York, Seattle, Toronto, Calgary, Montreal y Bogotá, además de Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Durango.

Crecimiento en carga

De acuerdo con los reportes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), durante 2024 el aeropuerto de Guadalajara movilizó 159,915 toneladas de carga, y de enero a noviembre del presente año la terminal aérea reporta un alza del 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"En carga andamos sobre el 6% de crecimiento respecto al mismo período del año pasado, de enero a noviembre, lo cual nos vuelve muy competitivos. En ese sentido, en el tema de carga también traemos una inversión muy importante para posicionar al aeropuerto internacional de Guadalajara como un hub de conexión, no solamente en el tema de pasajeros sino en el tema de carga y fomentar el desarrollo económico de esta gran región", subrayó el director del aeropuerto.

Según las estadísticas del GAP, 53% de la carga aérea que sale de Guadalajara tiene como destino Estados Unidos; 21% va a Europa, 12% viaja a diferentes destinos en México, 11% a Asia y 3% a Canadá.